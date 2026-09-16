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Χαλκιδική: Αρχίζουν οι εργασίες για το αλιευτικό καταφύγιο στο λιμάνι του Νέου Μαρμαρά

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Tη διεξαγωγή της επίσημης τελετής για την Υπογραφή της Σύμβασης, τη Θεμελίωση και την Έναρξη των Εργασιών του εμβληματικού έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ», ανακοίνωσε ο Δήμος Σιθωνίας.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6 Οκτώβρη 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στην Κεντρική Προβλήτα του Νέου Μαρμαρά, παρουσία εκπροσώπων της Κυβέρνησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θεσμικών φορέων και παραγωγικών τάξεων της Χαλκιδικής.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 17.718.295,16€ ευρώ μετά την επίσημη ένταξή του στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο στρατηγική υποδομή των τελευταίων δεκαετιών για τη Σιθωνία. Συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας – ΕΤΘΑΥ) και κατά 25% από εθνικούς πόρους, μέσω του εξειδικευμένου προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2021-2027».

Η έναρξη αυτού του μεγάλου έργου δεν αφορά μόνο τους θεσμικούς φορείς, αλλά ανήκει σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Νέος Μαρμαράς Χαλκιδική

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