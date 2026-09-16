Χαλκιδική: Αρχίζουν οι εργασίες για το αλιευτικό καταφύγιο στο λιμάνι του Νέου Μαρμαρά

Tη διεξαγωγή της επίσημης τελετής για την Υπογραφή της Σύμβασης, τη Θεμελίωση και την Έναρξη των Εργασιών του εμβληματικού έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ», ανακοίνωσε ο Δήμος Σιθωνίας.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6 Οκτώβρη 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στην Κεντρική Προβλήτα του Νέου Μαρμαρά, παρουσία εκπροσώπων της Κυβέρνησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θεσμικών φορέων και παραγωγικών τάξεων της Χαλκιδικής.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 17.718.295,16€ ευρώ μετά την επίσημη ένταξή του στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο στρατηγική υποδομή των τελευταίων δεκαετιών για τη Σιθωνία. Συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας – ΕΤΘΑΥ) και κατά 25% από εθνικούς πόρους, μέσω του εξειδικευμένου προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2021-2027».

Η έναρξη αυτού του μεγάλου έργου δεν αφορά μόνο τους θεσμικούς φορείς, αλλά ανήκει σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία.