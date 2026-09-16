Κατερίνη: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Οριοθετήθηκε, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχής της Κατερίνης.
«Η φωτιά ξέσπασε στη θέση “Γερμανικά”, στον σταθμό της Κατερίνης. Ήταν χαμηλής έκτασης και έκαψε χόρτα δίπλα από την πέτρα στις γραμμές των τρένων», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Κατερίνης, Ιωάννης Ντούμος.
Η Hellenic Train ενημέρωσε νωρίτερα το επιβατικό κοινό ότι εξαιτίας της πυρκαγιάς και κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, διακόπηκε από τις 16:42 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πλατύ- Λάρισα και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Μαυρονέρι – Αλυκές.
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