ΥΠΕΞ σε Φιντάν για το Αιγαίο: “Η Ελλάδα δικαιούται να διασφαλίζει την άμυνά της – Η Τουρκία διατηρεί το casus belli”

Με ευθεία αναφορά στο casus belli και σαφή απόρριψη των τουρκικών αιτιάσεων για αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών απαντά η Αθήνα στην Τουρκία και στον Χακάν Φιντάν, μετά τις νέες δηλώσεις του για το Αιγαίο. Το υπουργείο Εξωτερικών ξεκαθαρίζει ότι η Ελλάδα «δεν ετεροκαθορίζεται», χαρακτηρίζει χωρίς νομικό έρεισμα τις τουρκικές θέσεις και αντιστρέφει το επιχείρημα περί «απειλής», υπενθυμίζοντας ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου.

Η απάντηση έρχεται μετά την επαναφορά από την Τουρκία και τον Χακάν Φιντάν της πάγιας τουρκικής θέσης για τα νησιά του Αιγαίου, με τον επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας να χαρακτηρίζει τη στρατιωτική παρουσία σε ελληνικό έδαφος «απειλή» και να υποστηρίζει ότι η Ελλάδα κινείται κατά παράβαση διεθνών συνθηκών. Η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά αυτή την ανάγνωση, τονίζοντας ότι το καθεστώς των νησιών καθορίζεται σαφώς από τις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και ότι η χώρα έχει αναφαίρετο δικαίωμα στη νόμιμη άμυνα.

«Η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική κυρίαρχα και ανεξάρτητα και δεν ετεροκαθορίζεται», τονίζει ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας, απαντώντας και στην αιχμή Φιντάν ότι η Αθήνα δεν πρέπει να γίνει «εργαλείο» δυνάμεων που επιδιώκουν την αποσταθεροποίηση της περιοχής.

Το ελληνικό ΥΠΕΞ απορρίπτει ευθέως αυτή την κατηγορία, επισημαίνοντας ότι οι ισχυρισμοί περί «δήθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής» δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

«Η Ελλάδα έχει αποδείξει εμπράκτως ότι εργάζεται με συνέπεια για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και σταθερότητα και δεν αποτελεί απειλή για κανέναν», υπογραμμίζει.

«Στερούνται νομικού ερείσματος οι τουρκικές αιτιάσεις»

Ιδιαίτερα σαφής είναι η απάντηση της Αθήνας στο ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης, το οποίο ο Χακάν Φιντάν επανέφερε στο προσκήνιο, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική παρουσία σε ορισμένα ελληνικά νησιά συνιστά απειλή για την Τουρκία. Οι δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών περί «απειλής» και περί παραβίασης συμβατικών υποχρεώσεων από την Ελλάδα μεταδόθηκαν την Τετάρτη (16/9).

«Οι επαναλαμβανόμενες μονομερείς αιτιάσεις της Τουρκίας περί αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών του Αιγαίου στερούνται νομικού ερείσματος στο Διεθνές Δίκαιο και έχουν κατ’ επανάληψη απορριφθεί κατηγορηματικά στο σύνολό τους», αναφέρει ο Παναγιώτης Γιαννακούλιας.

Η Αθήνα επιμένει ότι το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου καθορίζεται από τις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και συνδέει ευθέως την αμυντική τους θωράκιση με το δικαίωμα της χώρας στη νόμιμη άμυνα.

«Η Ελλάδα, ως κυρίαρχο κράτος, δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφαίρετο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Η Αθήνα αντιστρέφει το «απειλή» και δείχνει το casus belli

Το αιχμηρότερο, ωστόσο, σημείο της ελληνικής απάντησης αφορά τον χαρακτηρισμό από τον Χακάν Φιντάν της στρατιωτικής παρουσίας στα νησιά ως «απειλής» για την Τουρκία.

Η Αθήνα χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη θέση «αστήρικτη» αλλά και «οξύμωρη» και επαναφέρει στο τραπέζι το τουρκικό casus belli, δηλαδή την απειλή πολέμου σε περίπτωση επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στο Αιγαίο.

«Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως “απειλής” είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμωρος, όταν, κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου, η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου (casus belli) κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών.

Πρόκειται ουσιαστικά για την κεντρική απάντηση της Αθήνας στο επιχείρημα που ανέπτυξε ο Φιντάν. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών είχε υποστηρίξει ότι η στρατιωτικοποίηση νησιών τα οποία, κατά την τουρκική θέση, τελούν υπό καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης «αποτελεί απειλή» για την Τουρκία, ενώ κάλεσε την Ελλάδα να «εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που προκύπτουν από τις συνθήκες».

Φιντάν: «Δεν θέλουμε η Ελλάδα να γίνει εργαλείο»

Νωρίτερα, ο Χακάν Φιντάν είχε συνδυάσει την επαναφορά των τουρκικών αιτιάσεων στο Αιγαίο με μήνυμα υπέρ της διατήρησης της «θετικής ατμόσφαιρας» στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

«Δεν θέλουμε η Ελλάδα να γίνει εργαλείο όσων θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και να τη βυθίσουν στο χάος. Θέλουμε να διατηρήσουμε σχέσεις καλής γειτονίας», ανέφερε, σύμφωνα με τις δηλώσεις που μεταδόθηκαν την Τετάρτη.

Παράλληλα, έκανε λόγο για «πολύ σοβαρές ανησυχίες» της Άγκυρας για τη στρατιωτική παρουσία στα νησιά και υποστήριξε ότι η Ελλάδα επιχειρεί να ενεργήσει «κατά παράβαση των συμβατικών της υποχρεώσεων».

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα αποτελεί μία από τις μακροχρόνιες διαφορές που θέτει η Άγκυρα στο Αιγαίο και ότι η Τουρκία το έχει εγείρει τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο ΝΑΤΟ και στον ΟΗΕ.

Την ίδια ώρα, επιχείρησε να κρατήσει ανοιχτή την πόρτα του διαλόγου, ζητώντας να συνεχιστεί η «θετική ατμόσφαιρα» στις σχέσεις Αθήνας – Άγκυρας.

«Διάλογος με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο»

Η Αθήνα απαντά και σε αυτή την αναφορά, καθιστώντας σαφές ότι η επιλογή του διαλόγου παραμένει, αλλά δεν είναι άνευ όρων.

«Η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στις σχέσεις καλής γειτονίας και στον διάλογο, που όμως προϋποθέτουν πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και αποχή από απειλές και αβάσιμες διεκδικήσεις», καταλήγει ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.