Νέα δημοσκόπηση: Σταθερό προβάδισμα της ΝΔ έναντι της ΕΛΑΣ του Τσίπρα – Τρίτο το ΠΑΣΟΚ

Το προβάδισμά της διατηρεί η ΝΔ στην δημοσκόπηση της Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΪ.

Μετά την ΔΕΘ τα ποσοστά των κομμάτων δεν είχαν μεγάλες αποκλίσεις σε σχέση με τις προ-ΔΕΘ δημοσκοπήσεις.

Μικρή άνοδο είχε η κυβέρνηση (μισή μονάδα) στην πρόθεση ψήφου όπως και το ΠΑΣΟΚ, ενώ για πρώτη φορά τα ποσοστά της ΕΛΑΣ πάτησαν… φρένο στα ίδια ποσοστά σε σχέση με την δημοσκόπηση προ δύο μηνών.

Για τα μέτρα της ΔΕΘ, ο Κ. Μητσοτάκης έπεισε περισσότερο με τα μέτρα που ανακοίνωσε σε σχέση με Τσίπρα και Ανδρουλάκη, με τους δύο αρχηγούς της κεντροαριστεράς να είναι πολύ κοντά σε ποσοστά.

Να σημειωθεί πως αν και ακόμη ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει ανακοινώσει κόμμα, δείχνει πως έχει ανεβασμένα ποσοστά στο αν θα τον ψηφίσουν οι πολίτες.

Από την εκτίμηση φαίνεται πως 9 κόμματα μπαίνουν στη Βουλή, ενώ ακόμη αναμένεται και η ανακοίνωση της ίδρυσης του κόμματος του Αντ. Σαμαρά.

Δημοσκόπηση Pulse: Τα ποσοστά στην πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ κυριαρχεί με 26,5%, με την ΕΛΑΣ να ακολουθεί στο 15% και το ΠΑΣΟΚ να ανεβαίνει ελάχιστα στο 10,5%. Ακολουθούν Ελλ. Λύση με 7,5%, ΚΚΕ με 6%, Πλεύση με 5%, «Ελπίδα» με 5% και Φωνή Λογικής με 3%.

Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό, ο Κ. Μητσοτάκης προηγείται με 30%, ενώ στο 17% είναι ο Αλ. Τσίπρας και στο 8% ο Νίκος Ανδρουλάκης, ποσοστά που δεν διαφέρουν σε σχέση με την αντίστοιχη δημοσκόπηση του καναλιού τον Ιούνιο.

Στην εκτίμηση η ΝΔ φτάνει στο 30,5%, η ΕΛΑΣ στο 17% και ακολουθούν ΠΑΣΟΚ με 12%, Ελληνική Λύση με 8,5%, ΚΚΕ με 7%, Πλεύση και Ελπίδα με 5,5%.

Δημοσκόπηση Pulse: Αξιολόγηση των τριών αρχηγών στη ΔΕΘ

Για την αξιολόγηση του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, το 32% έκρινε θετικά τις εξαγγελίες του.

Στο 25% η θετική εκτίμηση για τον Ν. Ανδρουλάκη, ενώ το 54% τα είδε αρνητικά. Οι συνταξιούχοι είχαν την μεγαλύτερη θετική εικόνα.

Στο 25% η θετική εικόνα και για τον Αλέξη Τσίπρα όσον αφορά τις εξαγγελίες του στη ΔΕΘ.

Μεγαλύτερη απήχηση είχε στον κόσμο του δημόσιου τομέα.

Μεταξύ Ανδρουλάκη και Τσίπρα, το 52% της κεντροαριστεράς δίνει πλεονέκτημα στον αρχηγό της ΕΛΑΣ, όσον αφορά τις θετικές εντυπώσεις από τη ΔΕΘ, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να είναι στο 45%.

Συγκριτικά μεταξύ των τριών, ο Κ. Μητσοτάκης συγκεντρώνει 32%, με τους Αλ. Τσίπρα και Ν. Ανδρουλάκη να είναι μαζί στο 25%.

Οσον αφορά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, ρεαλιστικά ακούστηκαν σε ποσοστό 30% του Κ. Μητσοτάκη, στο 17% του Αλ. Τσίπρα και στο 16% του Ν. Ανδρουλάκη.

Στο ποιες εξαγγελίες αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια, κι εδώ ο πρωθυπουργός με ποσοστό 25% προηγείται με 19% να λέει το ίδιο για τον Αλ. Τσίπρα και το 31% να απαντά «κανένας». Στο 11% πείστηκαν από τα μέτρα που εξήγγειλε ο Ν. Ανδρουλάκης.

Δημοσκόπηση Pulse: Σαμαράς και ελληνοτουρκικά

Για τον Αντώνη Σαμαρά, σε ποσοστό 13% φτάνουν αυτοί που λένε ότι θα τον ψήφιζαν «σίγουρα» ή «μάλλον», ποσοστό ανεβασμένο σε σχέση με τον Ιούνιο.

Για τα ελληνοτουρκικά, το 54% δηλώνει ότι ανησυχεί αρκετά ή πολύ, ποσοστό ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με τον Ιούνιο.