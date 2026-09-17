Eurovision 2027: Η Ιρλανδία απέχει ξανά από τον διαγωνισμό λόγω του πολέμου στη Γάζα

Η Ιρλανδία δεν θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2027, για δεύτερη συνεχή χρονιά, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTE επικαλούμενος τη συνεχιζόμενη απώλεια ζωών στη Γάζα.

Η Ιρλανδία ήταν μια από τις πέντε χώρες που δεν έλαβαν μέρος στη φετινή διοργάνωση σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ, μαζί με την Ισλανδία, την Ολλανδία, τη Σλοβενία και την Ισπανία.

Ο ολλανδικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας AvroTros ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι θα μποϊκοτάρει τον διαγωνισμό και το 2027.

«Το RTE νιώθει ότι η συμμετοχή της Ιρλανδίας δεν μπορεί να δικαιολογηθεί δεδομένης της φρικτής και συνεχιζόμενης απώλειας ζωών στη Γάζα και της ανθρωπιστικής κρίσης εκεί, που συνεχίζει να θέτει σε κίνδυνο τις ζωές τόσο πολλών αμάχων», δήλωσε ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας σε ανακοίνωση.

Το RTE δήλωσε ότι δεν θα λάβει μέρος ούτε θα μεταδώσει τον διαγωνισμό το 2027.

Eurovision 2027: Το Ισραήλ επιβεβαίωσε (ξανά) τη συμμετοχή του εν μέσω αντιδράσεων

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε και επίσημα τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2027, αψηφώντας για ακόμη μια χρονιά τις όποιες αντιδράσεις.

Όπως αναμενόταν, ο ισραηλινός δημόσιος φορέας KAN οριστικοποίησε την παρουσία της χώρας στη Eurovision του 2027. Αφήνοντας πίσω τις ανησυχίες για πιθανό αποκλεισμό, ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας μπορεί πλέον να αφοσιωθεί πλήρως στην επιλογή του καλλιτέχνη και του τραγουδιού, με την προσδοκία να κατακτήσει την πρώτη θέση, έπειτα από δύο συνεχόμενες κατακτήσεις της 2ης θέσης τις τελευταίες δύο χρονιές.

Ο KAN θα συνεχίσει τη συνεργασία του με το ιδιωτικό κανάλι Keshet, καθώς ο εκπρόσωπος του Ισραήλ για το 2027 θα αναδειχθεί εκ νέου μέσω του HaKokhav Haba. Αυτή θα είναι η δέκατη φορά που το Ισραήλ επιλέγει τον νικητή του συγκεκριμένου talent show για να εκπροσωπήσει τη χώρα στη σκηνή της Eurovision.

Από την υιοθέτηση του HaKokhav Haba ως εθνικού τελικού, το Ισραήλ έχει καταφέρει να προκρίνεται στον Μεγάλο Τελικό κάθε χρόνο, ενώ το 2018 κατέκτησε τη νίκη με τη Netta. Το HaKokhav Haba παραμένει το πιο δημοφιλές τηλεοπτικό πρόγραμμα στο Ισραήλ.

Επιπλέον, το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα που έχει πλασαριστεί στην πρώτη πεντάδα (Top 5) της Eurovision και στους τέσσερις τελευταίους διαγωνισμούς, συμπεριλαμβανομένων των δύο διαδοχικών δεύτερων θέσεων το 2025 και το 2026.

Βέβαια, ας μην ξεχνάμε μέσα σε όλα και τις ακατάπαυστες προσπάθειες του Ισραήλ να χειραγωγεί τη Eurovision, χρόνια νωρίτερα από ό,τι ήταν προηγουμένως γνωστό.

Η Ευρώπη εξακολουθεί να εθελοτυφλεί

Η συνεχιζόμενη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision αποτελεί ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα στην ιστορία του θεσμού, προκαλώντας έντονες γεωπολιτικές και πολιτισμικές αναταράξεις.

Αρκετοί ευρωπαϊκοί ραδιοτηλεοπτικοί φορείς έχουν προχωρήσει σε αποχή ή απειλές αποχώρησης σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα. Παράλληλα, στους τελευταίους διαγωνισμούς, οι εμφανίσεις της ισραηλινής αποστολής συνοδεύτηκαν από έντονες αποδοκιμασίες μέσα στις αρένες και διαδηλώσεις έξω από τους χώρους διεξαγωγής.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) επιμένει στον αμιγώς μη πολιτικό χαρακτήρα του διαγωνισμού, διατηρώντας το Ισραήλ στη διοργάνωση. Η στάση αυτή προκαλεί επικρίσεις για «δύο μέτρα και δύο σταθμά», ιδίως σε σύγκριση με τον άμεσο αποκλεισμό της Ρωσίας. Στο εσωτερικό του Ισραήλ, ωστόσο, οι υψηλές βαθμολογίες από την ψηφοφορία του κοινού (televoting) και τα διαδοχικά θετικά αποτελέσματα ερμηνεύονται από τα μέσα ενημέρωσης ως έμπρακτη στήριξη των Ευρωπαίων πολιτών.

Πηγή: news247.gr