Ο μήνας του Παρθένου: 3 ζώδια που βλέπουν νέες οικονομικές ευκαιρίες μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου

Η περίοδος της Παρθένου φέρνει στο προσκήνιο τα οικονομικά, την οργάνωση και τις σωστές αποφάσεις.

Με τον Ήλιο στην Παρθένο έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2026, τρία ζώδια φαίνεται πως έχουν περισσότερες ευκαιρίες να βελτιώσουν τα οικονομικά τους και να προσελκύσουν μεγαλύτερη αφθονία.

Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι ευκαιρίες για αύξηση του εισοδήματος και καλύτερη οικονομική διαχείριση δεν λείπουν. Η ενέργεια της Παρθένου εστιάζει στη λεπτομέρεια, την οργάνωση και τον σωστό προγραμματισμό, δίνοντας στα συγκεκριμένα ζώδια την ώθηση που χρειάζονται για να αξιοποιήσουν όσα μέχρι τώρα μπορεί να περνούσαν απαρατήρητα.

3 ζώδια που προσελκύουν οικονομικές ευκαιρίες αυτή την περίοδο

Παρθένος

Η περίοδος των γενεθλίων σου, Παρθένε, μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική και σε οικονομικό επίπεδο.

Σύμφωνα με την αστρολόγο Έλενα Χάθορ, αυτή η περίοδος «αναδεικνύει πού έχεις παραβλέψει χαμένες ευκαιρίες». Μια δεύτερη ματιά στα οικονομικά σου αρχεία, στις παλιές συμφωνίες ή ακόμη και σε εκκρεμότητες του παρελθόντος μπορεί να αποκαλύψει ευκαιρίες που μέχρι σήμερα δεν είχες αξιοποιήσει.

Η Χάθορ προτείνει επίσης να δώσεις μεγαλύτερη σημασία στις φιλίες και στις σχέσεις σου με τους ανθρώπους γύρω σου. Η διάθεση να βοηθήσεις και να συνεργαστείς μπορεί να δημιουργήσει νέες συνδέσεις, οι οποίες με τη σειρά τους θα μπορούσαν να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμες.

Παράλληλα, καθώς η Αφροδίτη θα βρίσκεται στην προ-σκιά της για μεγάλο μέρος της περιόδου των γενεθλίων σου, ίσως χρειαστεί να επανεξετάσεις παλιές υποθέσεις και οικονομικές εκκρεμότητες. Αυτό μπορεί να αφορά από χαμένες ευκαιρίες μέχρι επιστροφές χρημάτων ή ποσά που δεν περίμενες πλέον να λάβεις.

Καρκίνος

Καρκίνε, αυτή την περίοδο το δυνατό σου σημείο είναι η επικοινωνία — και μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο και στα επαγγελματικά σου.

Όπως αναφέρει η Χάθορ, «ό,τι και να πεις, ό,τι βγει από το στόμα σου, ό,τι και να δημοσιευτεί θα πουλήσει». Η επιρροή αυτή φαίνεται να είναι ιδιαίτερα έντονη στον χώρο της εργασίας, όπου ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεις τις ιδέες σου μπορεί να ανοίξει νέες πόρτες.

Μια συζήτηση, μια πρόταση, μια παρουσίαση ή ακόμη και ένα κείμενο που θα δημοσιεύσεις μπορεί να φέρει θετικές εξελίξεις. Και το σημαντικότερο είναι ότι, σύμφωνα με τη Χάθορ, η οικονομική αφθονία που μπορεί να δημιουργηθεί αυτή την περίοδο έχει προοπτική να διαρκέσει.

Αν αυτή την περίοδο προσπαθείς να συγκεντρώσεις χρήματα ή να αυξήσεις το εισόδημά σου, συνέχισε την προσπάθεια. Με προσεκτικές και στρατηγικές κινήσεις στα οικονομικά σου, μπορείς να δημιουργήσεις πιο σταθερές βάσεις για το μέλλον.

Υδροχόος

Υδροχόε, αν το τελευταίο διάστημα αισθάνεσαι ότι δεν αμείβεσαι όπως θα έπρεπε ή ότι η δουλειά σου δεν ανταποκρίνεται στην αξία που προσφέρεις, η περίοδος της Παρθένου μπορεί να σε ωθήσει να διεκδικήσεις περισσότερα.

Η Χάθορ κάνει λόγο για σημαντικές ευκαιρίες επαναδιαπραγμάτευσης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το παθητικό εισόδημα. Μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου, μπορεί να έχεις την ευκαιρία να επανεξετάσεις οικονομικές συμφωνίες και να αναζητήσεις καλύτερους όρους.

Δεν θα είναι απαραίτητα μια εύκολη διαδικασία. Για αρκετό καιρό μπορεί να έχεις αισθανθεί απογοήτευση ή ότι βρίσκεσαι σε οικονομικό τέλμα. Ωστόσο, τώρα είναι η στιγμή να αντιμετωπίσεις τις συζητήσεις αυτές με ψυχραιμία, υπομονή και στρατηγική.

Πηγή: bovary.gr