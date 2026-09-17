Επίσκεψη του Γενικού Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας στον νέο Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποίησε χθες το πρωί ο Γενικός Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Κωνσταντίνος Πολυκάρπου, στον νέο Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητή Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία μετείχαν ο Αντιπρύτανης Διεθνούς Προβολής και Εξωστρέφειας, καθηγητής Σπυρίδων Λίτσας και ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Ψηφιακής Πολιτικής, καθηγητής Νικόλαος Σαμαράς, επιβεβαιώθηκε το καλό κλίμα συνεργασίας το οποίο έχει εμπεδωθεί εδώ και χρόνια, μεταξύ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Γενικού Προξενείου της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε τομείς εκπαιδευτικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη διεύρυνση της αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας, με αιχμή πρωτοβουλίες που αναπτύσσει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο πεδίο της δημόσιας διπλωματίας, όπως επίσης και πιθανές συνέργειες με κυπριακά πανεπιστήμια σε κοινά ερευνητικά προγράμματα, μεταπτυχιακά προγράμματα και διδακτορικά.