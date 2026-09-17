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Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Στο στόχαστρο και από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος οι κατηγορούμενοι γιατροί

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Ανοίγει κι άλλο η βεντάλια των ερευνών για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μετά την ποινική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του αγαπημένου ερμηνευτή και την εισαγγελική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, έρχεται να προστεθεί τώρα και τρίτη έρευνα με εντολή του Προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Σύμφωνα με το newsit.gr, ο επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε ήδη εντολή σε κλιμάκιο της Αρχής να ξεκινήσει έρευνα στα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών που εχθές το πρωί κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι έμπειροι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής αναμένεται να κάνουν «φύλλο και φτερό» όλα τα οικονομικά στοιχεία και τις συναλλαγές των δύο κατηγορουμένων, για να διαπιστωθεί αν έχουν διαπράξει ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Σε περίπτωση που εντοπιστούν ενδείξεις ξεπλύματος, θα παγώσουν όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία και βεβαίως το πόρισμα θα διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για περαιτέρω ποινική έρευνα.

Υπενθυμίζεται ότι από νωρίς το πρωί της Πέμπτης το ζευγάρι των γιατρών πέρασε το κατώφλι των σωφρονιστικών καταστημάτων του Κορυδαλλού, καθώς προφυλακίστηκε με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Γιατροί Γιώργος Μαζωνάκης

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