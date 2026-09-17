“School Olympics 2026”: Τα παιδιά γνωρίζουν τις Ολυμπιακές Αξίες στο Ολυμπιακό Μουσείο

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης διοργανώνουν την εκπαιδευτική δράση «SCHOOL OLYMPICS 2026: Τα Παιδιά Μαθαίνουν για τις Ολυμπιακές Αξίες», η οποία θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού 2026.

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Χρήστος Τζελέπης, προσκαλούν τα Δημοτικά Σχολεία και τους μαθητές της πόλης να συμμετάσχουν σε ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό ταξίδι στον κόσμο του Ολυμπισμού, γνωρίζοντας μέσα από βιωματικές δραστηριότητες τις αξίες του αθλητισμού, της συμμετοχής και της ευγενούς άμιλλας.

Το «SCHOOL OLYMPICS 2026» έχει ως στόχο την προώθηση των Ολυμπιακών αξιών, την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μαθητών στη Φυσική Αγωγή και στον Αθλητισμό, καθώς και την προαγωγή της δια βίου υγείας και ευεξίας. Παράλληλα, δίνει έμφαση στην κοινωνική ενσωμάτωση, στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και στην ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας, συνδέοντας τη Θεσσαλονίκη με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Η δράση απευθύνεται σε μαθητές Β΄ έως ΣΤ΄ Δημοτικού και περιλαμβάνει έναν κύκλο διαδραστικών εκπαιδευτικών σταθμών, που συνδυάζουν τη γνώση, τη βιωματική μάθηση και την ψυχαγωγία.

Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα Παιχνίδι Χαμένου Θησαυρού στη Μόνιμη Έκθεση του Μουσείου, μέσα από το οποίο θα γνωρίσουν τη μοναδική σε παγκόσμιο επίπεδο Ολυμπιακή συλλογή και θα ανακαλύψουν την ιστορία των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, από την αρχαιότητα έως σήμερα, καθώς και τις διαχρονικές αξίες που πρεσβεύουν.

Παράλληλα, θα έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν με τα διαδραστικά εκθέματα της μοναδικής στην Ελλάδα έκθεσης «Η Επιστήμη των Αθλημάτων», ανακαλύπτοντας και δοκιμάζοντας τις ικανότητές τους μέσα από μια ξεχωριστή βιωματική εμπειρία.

Μέσα από αθλοπαιδιές θα γνωρίσουν τα αθλήματα του στίβου, του γκόλμπολ, του μπότσια, του γκολφ και της τοξοβολίας, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με εικαστική δραστηριότητα εμπνευσμένη από το πνεύμα και τις αξίες των Ολυμπιακών Αγώνων.

Η συμμετοχή των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι δωρεάν.

Δηλώσεις συμμετοχής

Η δήλωση συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας:

https://forms.gle/gPnvd6LhaC3GuVjW8

Στη φόρμα δηλώνονται το Δημοτικό Σχολείο, η τάξη, ο αριθμός των μαθητών, καθώς και το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου εκπαιδευτικού-συνοδού κάθε τάξης.

Η ημερομηνία παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος δηλώνεται τηλεφωνικά στο 2310 968531, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

INFO

SCHOOL OLYMPICS 2026

Για μαθητές Δημοτικών Σχολείων 7-12 ετών

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου – Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026

Ώρες: 09:00-12:15

Ολυμπιακό Μουσείο

Αγίου Δημητρίου & 3ης Σεπτεμβρίου

Τ.Κ. 54368, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Ολυμπιακό Μουσείο

Τηλ.: 2310 968531