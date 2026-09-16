Κάνιε Γουέστ: Αντιμέτωπος με αγωγή 23 εκατομμυρίων δολαρίων από πρώην εργαζόμενό του ο ράπερ

Αντιμέτωπος με αγωγή 23 εκατομμυρίων δολαρίων από πρώην εργαζόμενό του βρίσκεται ο Κάνιε Γουέστ, ο οποίος καταγγέλλει διακρίσεις λόγω των μαλλιών του, στα οποία είχε κάνει ράστα.

Ο Μπέντζαμιν Πρόβο, σύμφωνα με την Daily Mail, έχει καταθέσει αγωγή για παράνομη απόλυση κατά του ράπερ, της εταιρείας του Yeezy LLC και της Donda Academy Incorporated, ζητώντας αποζημίωση.

Όπως υποστηρίζει, κατά τη διάρκεια της τριετούς εργασίας του ως φύλακας στην Donda Academy, το 2022, του ζητήθηκε να κόψει τα ράστα του και απολύθηκε όταν αρνήθηκε. Ο ίδιος είχε καταθέσει αρχικά την αγωγή τον Απρίλιο του 2024, δηλώνοντας ότι ο Γουέστ και η ομάδα του «μισούσαν τα μαλλιά του» και «απαίτησαν να ξυρίσει το κεφάλι του», ενώ ο ίδιος είχε αφήσει τα ράστα του να μακρύνουν για περισσότερο από μία δεκαετία, ως σύμβολο της κουλτούρας και της μουσουλμανικής πίστης του.

Kanye West faces $23MILLION lawsuit from ex-worker at Donda Academy claiming he faced discrimination over dreadlocks https://t.co/5akokyz793 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 16, 2026

Ο ράπερ αρνείται όλους τους ισχυρισμούς του Πρόβο, με τη δίκη της υπόθεσης να έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 12 Οκτωβρίου.

Στα δικαστικά έγγραφα που έφερε στο φως της δημοσιότητας η Daily Mail, ο Πρόβο υποστηρίζει ακόμη πως έχει καταθέσει στοιχεία που αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονταν οι συζητήσεις για ζητήματα φυλετικών διακρίσεων στον οργανισμό, με τον Μάιλο Γιαννόπουλο που εκπροσωπούσε εκείνη την περίοδο τον Γουέστ, να έχει δηλώσει: «Αν είστε πραγματικά ευαίσθητοι σε σχόλια με φυλετικές αναφορές… αυτή πραγματικά δεν είναι η εταιρεία για εσάς».

Στην αγωγή αναφέρεται επίσης ότι ο Γιαννόπουλος είχε πει: «Αν εργάζεσαι στη Yeezy μεταξύ 2023 και 2024, πρέπει να αποδέχεσαι τον προκλητικό τρόπο με τον οποίο ο Ye μιλούσε για τη θρησκεία».

Ο Πρόβο υποστήριξε ακόμη ότι ο Γουέστ και ο οργανισμός του «δεν διέθεταν τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ούτε πολιτικές που είχαν σχεδιαστεί για την προστασία των εργαζομένων» και συμπλήρωσε ότι περίπου στα μέσα του 2023 ο Γουέστ «έδωσε εντολή σε οποιονδήποτε συνδεόταν με την Donda να ξεφορτωθεί βιβλία σχετικά με τον Δρ. Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ, τον Μάλκολμ Χ και άλλες εξέχουσες προσωπικότητες της μαύρης κοινότητας», δικαιολογώντας την εντολή αυτή λέγοντας ότι στόχος ήταν να σταματήσει «η κατήχηση που δημιουργεί τη νοοτροπία της ομαδικής σκέψης».