Αποσυμφόρηση σπιτιού: Τι είναι ο κανόνας 90/90 που κάνει το ξεκαθάρισμα πιο εύκολο, σύμφωνα με ειδικούς

Η αποσυμφόρηση του σπιτιού μπορεί να ακούγεται απλή, όμως η απόφαση για το τι αξίζει να κρατήσετε και τι όχι συχνά αποδεικνύεται δύσκολη. Ρούχα που δεν φοράτε, αντικείμενα που κρατάτε «για κάποια στιγμή» και πράγματα με συναισθηματική αξία καταλήγουν να γεμίζουν συρτάρια, ντουλάπες και αποθηκευτικούς χώρους. Ο κανόνας 90/90 προσφέρει έναν απλό τρόπο να δείτε πιο αντικειμενικά τι πραγματικά χρησιμοποιείτε και τι έχει έρθει η ώρα να αποχωριστείτε.

Τι είναι ο κανόνας αποσυμφόρησης 90/90

Ένα από τα πιο δύσκολα στάδια στην οργάνωση σπιτιού είναι να ξεπεράσετε την ιδέα ότι μπορεί να χρειαστείτε κάτι «κάποια μέρα». Ο κανόνας 90/90 αποτελεί μια προσγείωση στην πραγματικότητα, που σας καλεί να αξιολογήσετε τι χρησιμοποιείτε πραγματικά και όχι τι ελπίζετε ότι θα χρησιμοποιήσετε στο μέλλον.

Η ιδέα αυτή, που έγινε viral, δημιουργήθηκε από τους συγγραφείς bestseller των New York Times, Joshua Fields Millburn, Ryan Nicodemus και T.K. Coleman (γνωστούς ως The Minimalists) και βασίζεται σε δύο ερωτήσεις. Όταν αποφασίζετε αν θα κρατήσετε ή θα πετάξετε ένα αντικείμενο, αναρωτηθείτε:

Το έχω χρησιμοποιήσει τις τελευταίες 90 ημέρες;

Θα το χρησιμοποιήσω τις επόμενες 90 ημέρες;

Οι απαντήσεις θα καθορίσουν την τύχη του αντικειμένου. Εάν η απάντηση και στις δύο ερωτήσεις είναι «όχι», τότε το αντικείμενο απλώς πιάνει χώρο στο σπίτι χωρίς λόγο.

Αυτή η προσέγγιση μειώνει τη σύγχυση και τη συναισθηματική φόρτιση που συχνά συνοδεύουν το ξεκαθάρισμα. Αντί να νιώθετε ότι παίρνετε μια απόφαση υψηλού ρίσκου για κάθε αντικείμενο, απλώς αναγνωρίζετε πώς (και πόσο συχνά) το χρησιμοποιείτε στην πραγματικότητα.

Πότε δεν ισχύει ο κανόνας 90/90

Όπως οι περισσότερες συμβουλές, έτσι και ο κανόνας 90/90 δεν είναι απόλυτος. Ορισμένα αντικείμενα ξεπερνούν εκ των πραγμάτων το χρονικό πλαίσιο των τριών μηνών, όπως τα διακοσμητικά για τις γιορτές και τα εποχιακά ρούχα. Μάλιστα, η αρχική ιδέα της μεθόδου ενθαρρύνει τους χρήστες να προσαρμόζουν τη χρονική διάρκεια ανάλογα με τον τρόπο ζωής τους και το είδος της τακτοποίησης.

Για παράδειγμα, τα χειμωνιάτικα παλτό είναι αδιανόητο να χρησιμοποιηθούν τον Ιούλιο, αλλά θα φανούν απαραίτητα μόλις πέσει η θερμοκρασία. Παρόμοια, οι βαλίτσες μπορεί να χρησιμοποιούνται μόνο λίγες φορές το χρόνο, αλλά παραμένουν χρήσιμες. Ο στόχος δεν είναι να πετάξετε ό,τι δεν έχετε χρησιμοποιήσει πρόσφατα, αλλά να αναρωτηθείτε αν εξυπηρετεί πραγματικά έναν σκοπό στη ζωή σας.

Πώς να ξεκινήσετε την εφαρμογή του κανόνα 90/90 στην οργάνωση του σπιτιού

Μπορείτε να εφαρμόσετε τον κανόνα τακτοποίησης και αποσυμφόρησης 90/90 (decluttering) σε σχεδόν κάθε χώρο του σπιτιού σας, αλλά είναι ιδιαίτερα χρήσιμος σε σημεία όπου τείνουν να συσσωρεύονται πολλά πράγματα.

Σκεφτείτε να ξεκινήσετε από τις παρακάτω περιοχές. Απαντήστε στις δύο βασικές ερωτήσεις του κανόνα με ειλικρίνεια («Το χρησιμοποίησα τις τελευταίες 90 ημέρες;» και «Θα το χρησιμοποιήσω τις επόμενες 90;»). Αν κάτι δεν έχει χρησιμοποιηθεί πρόσφατα και δεν βλέπετε ότι θα το χρειαστείτε σύντομα, σκεφτείτε να το βάλετε σε ένα κουτί για δωρεά.

Ντουλάπες και γκαρνταρόμπα

Η εφαρμογή της ιδέας του 90/90 στη ντουλάπα σας θα αποκαλύψει γρήγορα ποια ρούχα φοράτε πιο συχνά και ποια κομμάτια έχουν μένει ανέγγιχτα όλη τη σεζόν. Αν δεν μπορείτε να φανταστείτε τον εαυτό σας να φοράει κάτι μέσα στους επόμενους μήνες (και δεν το έχετε φορέσει ούτε στους προηγούμενους), ενδεχομένως δεν αξίζει πλέον μια θέση στη ντουλάπα σας.

Ντουλάπια και συρτάρια κουζίνας

Η απομάκρυνση αντικειμένων που σπάνια χρησιμοποιείτε κάνει το καθημερινό μαγείρεμα πολύ πιο εύκολο. Κάντε μια προσεκτική καταγραφή σε εργαλεία μιας χρήσης, μικροσυσκευές, εξειδικευμένα gadgets και διακοσμητικές κούπες. Αν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί τους τελευταίους μήνες (και δεν μπορείτε να φανταστείτε να τα χρησιμοποιείτε στο άμεσο μέλλον), είναι καλύτερο να τα χαρίσετε.

Συρτάρια μπάνιου

Γεμάτα κατά το ήμισυ προϊόντα, διπλά είδη περιποίησης και ληγμένα καλλυντικά μπορούν εύκολα να κατακλύσουν τον αποθηκευτικό χώρο του μπάνιου. Ο κανόνας 90/90 μπορεί να σας βοηθήσει να περιορίσετε τη συλλογή σας μόνο στα προϊόντα που χρησιμοποιείτε πραγματικά στην καθημερινή σας ρουτίνα.

Αποθηκευτικοί χώροι (αποθήκη και πατάρι)

Αν και η χρήση ορισμένων εποχιακών ειδών ξεπερνά το παράθυρο των 90 ημερών, πολλά αποθηκευμένα αντικείμενα ενδέχεται να μην έχουν χρησιμοποιηθεί για χρόνια. Η εφαρμογή του κανόνα εδώ μπορεί να αποκαλύψει πόσος χώρος καταλαμβάνεται από πράγματα που δεν χρειάζεστε πια ή που είχατε ξεχάσει καν ότι κατέχετε.

Θυμηθείτε ότι δεν χρειάζεται να κάνετε δραματικές αλλαγές από τη μια μέρα στην άλλη. Εστιάζετε στις πραγματικές σας συνήθειες και επιλέγετε τα αντικείμενα που υποστηρίζουν ουσιαστικά την καθημερινότητά σας.

Ο κανόνας 90/90 προσφέρει ένα απλό πλαίσιο που διευκολύνει τον εντοπισμό όσων πραγμάτων πραγματικά είναι πραγματικά χρήσιμα στο σπίτι σας, απελευθερώνοντας χώρο από οτιδήποτε αντικείμενο δεν σας είναι πλέον απαραίτητο.

Πηγή: enikos.gr