Νίκη: Η άμεση μείωση κατά 50% στον ΕΦΚ και τον ΦΠΑ στα καύσιμα, είναι το μόνο μέτρο που μπορεί να αναζωογονήσει την καθημερινή οικονομία

Κριτική στην κυβέρνηση για τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων ασκεί με ανακοίνωσή της η Νίκη και επαναλαμβάνει τις θέσεις της για μείωση της φορολογίας στα καύσιμα.

«Αργά αντανακλαστικά επιδεικνύει για ακόμα μια φορά η κυβέρνηση στη δήθεν προσπάθειά της να αντιμετωπίσει την ακρίβεια των καυσίμων. Η τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα είναι η τρίτη ακριβότερη στην Ευρώπη. Έχει φτάσει στα 2,10 με 2,36 ευρώ το λίτρο.

Στο πετρέλαιο κίνησης η μέση τιμή είναι 2,218 και αγγίζει σε πρατήρια της Αθήνας τα 2,499 ευρώ. Ακόμα πιο ακριβά είναι τα καύσιμα στην περιφέρεια και τα νησιά. Το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να φτάσει το 1,90 ευρώ το λίτρο από 1,10 την περσινή χρονιά με τον καθένα να αντιλαμβάνεται το κόστος για να εξασφαλίσει τη ζεστασιά στην οικία του», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νίκη.

Καταλήγοντας στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνει ότι «Παρά τα δυσοίωνα μηνύματα για τις επιπτώσεις της αύξησης κατά 23% της βενζίνης και κατά 30% για το πετρέλαιο σε σχέση με πέρσι, ο κ. Μητσοτάκης και το επιτελείο του δεν δείχνουν καμία διάθεση να παρέμβουν, μειώνοντας τον ΕΦΚ και ΦΠΑ στα καύσιμα. Η ανεξήγητη, για τους πολλούς, εμμονή, έχει την ερμηνεία της: ο πρωθυπουργός δεν πειράζει τους φόρους, που εκτοξεύουν την τιμή στα καύσιμα, και για να συνεχίζει να γεμίζει τα δημόσια ταμεία, και για να μην “κακοκαρδίσει” τους δύο ιδιοκτήτες των διυλιστηρίων που θα τους επέβαλε άμεσα πλαφόν στα κέρδη, αλλά και για να αποδείξει στις Βρυξέλλες πως μπορεί να εκτελέσει τις εντολές τους αναντίρρητα. Η Νίκη επιμένει πως η άμεση μείωση κατά 50% στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον ΦΠΑ στα καύσιμα, είναι το μόνο μέτρο που μπορεί να ανακουφίσει ουσιαστικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις και να αναζωογονήσει την καθημερινή οικονομία».