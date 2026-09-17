Θεσσαλονίκη: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται ο 16χρονος που μαχαίρωσε 21χρονο στο κέντρο

Με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών ο 16χρονος, υπήκοος Αιγύπτου, ο οποίος συνελήφθη για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος άνδρα, 21 ετών, χθες, το απόγευμα, στη Ρωμαϊκή Αγορά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., χθες το απόγευμα στο κέντρο της πόλης ο 16χρονος τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο τον 21χρονο και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε με σταθμό ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ όπου νοσηλεύεται.

Έπειτα από αναζητήσεις ο 16χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερις αυτοσχέδιες συσκευασίες κάνναβης συνολικού βάρους (3,3) γραμμαρίων.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση των Νόμων περί όπλων και περί ναρκωτικών, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Συνελήφθη, έπειτα από άμεσες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, 16χρονος αλλοδαπός, ο οποίος ενέχεται σε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο σε βάρος έτερου αλλοδαπού.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, απογευματινές ώρες χθες (16-09-2026) στο κέντρο της πόλης τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο 21χρονο αλλοδαπό και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε με σταθμό ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης όπου νοσηλεύεται.

Έπειτα από αναζητήσεις ο νεαρός αλλοδαπός εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερις (4) αυτοσχέδιες συσκευασίες κάνναβης συνολικού βάρους (3,3) γραμμαρίων.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση των Νόμων περί όπλων και περί ναρκωτικών, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.