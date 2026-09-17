Κασσελάκης από Θεσσαλονίκη: Οι “Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο” θα κατέβουν αυτόνομα στις εκλογές

Οι “Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο” θα κατέβουν αυτόνομα στις βουλευτικές εκλογές και αν υπάρξει δυνατότητα να γίνουν παράγοντας κυβερνησιμότητας, μετεκλογικά, αυτό θα το αποφασίσουν τα μέλη του κόμματος με την ψήφο τους, διαδικτυακά, δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος, Στέφανος Κασσελάκης, σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε στη Θεσσαλονίκη.

“Τα εκλογομαγειρεία έχουν αποτύχει και αυτή η εικόνα των μεταγραφών, γυρολόγων πολιτικών είναι αποκρουστική. Εμείς θα είμαστε αυτόνομοι, θα φέρουμε μια νέα γενιά, νέα ήθη στην πολιτική ζωή του τόπου. Μετεκλογικά θα δούμε τη συγκυρία και εάν δούμε ότι μπορούμε να είμαστε παράγοντες και κυβερνησιμότητας, αλλά και ριζικής αλλαγής, θα κάνω την εισήγηση μου και τα μέλη μας θα αποφασίσουν. Δεν είμαστε κόμμα Ι.Χ, δεν είμαστε μονοπρόσωπο κόμμα”, είπε ο κ. Κασσελάκης.

Αναφερόμενος στις παρουσίες της κυβέρνησης και των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ, μίλησε για “πασαρέλα των κομμάτων” και εξέφρασε τη διαφωνία του με την επιδοματική πολιτική, για την οποία παρατήρησε ότι “ιδρυματοποιεί τον ελληνικό λαό”.

Επισήμανε ότι οι “Δημοκράτες” πρεσβεύουν ένα διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης που δεν βασίζεται στη διαχειρισιμότητα και την επιδοματική πολιτική, αλλά σε μια ριζική θεσμική και παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και τάχθηκε υπέρ ενός σταθερού και δίκαιου φορολογικού συστήματος.

Ο κ. Κασσελάκης άφησε αιχμές εναντίον της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, λέγοντας: “Δεν μπορεί η χώρα να προχωρήσει με την κυβέρνηση αλληλοεκβιαζόμενων. Συγχρόνως, η χώρα δεν μπορεί να προχωρήσει με εναλλακτικές οι οποίες δεν έχουν καμία αξιοπιστία, όχι μόνο με βάση τις εξαγγελίες τους, αλλά με βάση και τη δική τους πορεία, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ και το νέο κόμμα του προκατόχου μου στην αξιωματική αντιπολίτευση”.