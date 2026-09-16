Συναυλία Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη: “Ρεκόρ προσέλευσης όλων των εποχών – Εκατοντάδες χιλιάδες θεατές”, λέει η εταιρεία παραγωγής

Ο Αντώνης Ρέμος γιόρτασε το περασμένο Σάββατο (12/9) 30 χρόνια καλλιτεχνικής πορείας εκεί όπου ξεκίνησαν όλα, στη Θεσσαλονίκη, την πατρίδα του, με περισσότερες από τρεις ώρες μουσικής, τραγουδιού και θεάματος.

Σε ανακοίνωσή τους οι διοργανωτές κάνουν λόγο για «ρεκόρ προσέλευσης όλων των εποχών» και για «αποθέωση από εκατοντάδες χιλιάδες θεατές, που κατέκλυσαν την παραλία της Θεσσαλονίκης, για τη μεγαλειώδη συναυλία». «Μια παραγωγή πρωτοφανούς κλίμακας για τα ελληνικά δεδομένα, με σημαντικούς καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ξεχωριστές μουσικές συμπράξεις και αγαπημένα τραγούδια που σημάδεψαν τρεις μοναδικές δεκαετίες μουσικής πορείας», τονίζουν χαρακτηριστικά.

Και συμπληρώνουν πως: «Η Θεσσαλονίκη ενώθηκε σε μια μεγάλη γιορτή, ανταποκρινόμενη με τον πιο θερμό και έμπρακτο τρόπο στο μεγάλο “ευχαριστώ” καρδιάς του Αντώνη Ρέμου στην πόλη του και στον κόσμο που τον αγκαλιάζει όλα αυτά τα χρόνια».

Αναλυτικά η ανακοίνωση των διοργανωτών:

«Ρεκόρ προσέλευσης όλων των εποχών στην επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου.

Αποθέωση από εκατοντάδες χιλιάδες θεατές, που κατέκλυσαν την Παραλία της Θεσσαλονίκης, για τη μεγαλειώδη συναυλία, με την υποστήριξη της ΔΕΗ.

Ο Αντώνης Ρέμος γιόρτασε 30 χρόνια καλλιτεχνικής πορείας εκεί όπου ξεκίνησαν όλα, στη Θεσσαλονίκη, την πατρίδα του, με περισσότερες από τρεις ώρες μουσικής, τραγουδιού και θεάματος. Μια παραγωγή πρωτοφανούς κλίμακας για τα ελληνικά δεδομένα, με σημαντικούς καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ξεχωριστές μουσικές συμπράξεις και αγαπημένα τραγούδια που σημάδεψαν τρεις μοναδικές δεκαετίες μουσικής πορείας.

Η Θεσσαλονίκη ενώθηκε σε μια μεγάλη γιορτή, ανταποκρινόμενη με τον πιο θερμό και έμπρακτο τρόπο στο μεγάλο «ευχαριστώ» καρδιάς του Αντώνη Ρέμου στην πόλη του και στον κόσμο που τον αγκαλιάζει όλα αυτά τα χρόνια.

Τη μεγάλη επετειακή συναυλία παρουσίασε η ΔΕΗ, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να ζήσει μια βραδιά γεμάτη ενέργεια, μουσική και συναίσθημα. Μέσα από τη στήριξή της σε σημαντικά μουσικά γεγονότα, η ΔΕΗ βρίσκεται κοντά σε στιγμές που φέρνουν τους ανθρώπους μαζί και δημιουργούν κοινές εμπειρίες. Σταθερά δίπλα σε μεγάλες μουσικές διοργανώσεις, δημιουργεί «Energy Out Loud» στιγμές, δίνοντας ενέργεια στη μουσική και σε ξεχωριστές στιγμές ψυχαγωγίας για το κοινό.

Το μέγεθος της διοργάνωσης αποτυπώθηκε και στην ίδια την παραγωγή, η προετοιμασία της οποίας είχε ξεκινήσει έναν χρόνο πριν από την Galaxias Live Productions. Περισσότεροι από 1.000 τεχνικοί και 100 μουσικοί και performers συμμετείχαν στο εγχείρημα, ενώ περισσότερα από 1.000 τ.μ. LED οθονών, 10 γιγαντοοθόνεςσε διαφορετικά σημεία της Θεσσαλονίκης και 30 κάμερες live feedμετέφεραν την εικόνα της συναυλίας κατά μήκος του παραλιακού μετώπου. Εξοπλιστικά συστήματα διεθνών προδιαγραφών χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ενώ 1.200 drones και ένα εντυπωσιακό show πυροτεχνημάτωνσυμπλήρωσαν το υπερθέαμα.

Η συναυλία ξεκίνησε με την εμφάνιση του Αντώνη Ρέμου στη σκηνή, μέσα σε αποθεωτική υποδοχή και ένα παρατεταμένο χειροκρότημα από το κοινό. Αμέσως μετά, η βραδιά απέκτησε έναν ιδιαίτερα συγκινητικό τόνο, όταν ο Αντώνης Ρέμος,τιμώντας τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, ερμήνευσε το «Ανήκω σε μένα», σε μια από τις πιο έντονα φορτισμένες συναισθηματικά στιγμές της βραδιάς, για τη μεγάλη απώλεια.

Στη συνέχεια, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, σε έναν ξεχωριστό ρόλο αφηγητή, παρουσίασε κατά τη διάρκεια της συναυλίας τους σημαντικότερους σταθμούς των 30 χρόνων της πορείας του Αντώνη Ρέμου, ξετυλίγοντας, μέσα από διαφορετικές εποχές, τραγούδια και σπουδαίες συνεργασίες, την ιστορία μιας μουσικής διαδρομής που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, γράφεται μέχρι σήμερα και συνεχίζει στο μέλλον.

Η Μαντώ ανέβηκε στη σκηνή για το «Εμείς», την πρώτη μεγάλη επιτυχία του Αντώνη Ρέμου μετά την παρουσία του στην Αθήνα, ενώ μαζί με την Καίτη Γαρμπή τραγούδησαν το αγαπημένο «Ασυμφωνία Χαρακτήρων». Στη συνέχεια, ο Γιώργος Θεοφάνους βρέθηκε στο πιάνο και μαζί με τον Αντώνη Ρέμο παρουσίασαν μία μουσική ενότητα αφιερωμένη σε τραγούδια που σημάδεψαν τη συνεργασία τους, όπου συμμετείχε και ο βιολονίστας Θάνος Γκιουλετζής.

Στη διεθνή διάσταση της βραδιάς οι Gipsy Kings, τραγούδησαν τα «Jovi Jova», «Bamboleo», «Un Amor» και «Volare», συμπράττοντας επί σκηνής και με τον Αντώνη Ρέμο.

Ακολούθησε μια ξεχωριστή αναδρομή στη μουσική σκηνή των ’90s, με τους Mr. President, SNAP! και Haddaway να παρουσιάζουν μερικές από τις μεγαλύτερες διεθνώς επιτυχίες της εποχής, όπως το «Coco Jamboo» και το «Rhythm Is a Dancer», καθώς και το «What Is Love».

Στο πλαίσιο της μεγάλης επετειακής συναυλίας ο Αντώνης Ρέμος ερμήνευσε δημιουργίες κορυφαίων προσωπικοτήτων του ελληνικού τραγουδιού, όπως οι Μίμης Πλέσσας, Γιάννης Σπανός και Μίκης Θεοδωράκης και πιο συγκεκριμένα, τα τραγούδια «Όλα δικά σου μάτια μου», «Τρελός», «Πες πως μ’ αντάμωσες», «Δεν το μπορείς» και «Αν θυμηθείς τ’ όνειρό μου».

Στη συνέχεια, ο Κώστας Χατζής βρέθηκε επί σκηνής σε μία ιδιαίτερη μουσική συνάντηση, ενώ ακολούθησε αφιέρωμα στον Αντώνη Βαρδή, με τον Θανάση Βασιλόπουλο στο κλαρίνο.

Ο Μανώλης Καραντίνης, μαζί με τέσσερα ακόμη μπουζούκια, έδωσε τη δική του λαϊκή σφραγίδα στη συναυλία, ενώ ο Μάνος Πυροβολάκης και η ενότητα με πνευστά και χάλκινα που ακολούθησε ανέδειξαν ακόμη περισσότερες πτυχές της μουσικής διαδρομής του Αντώνη Ρέμου.

Στη συνέχεια, άνοιξε ένα ακόμη κεφάλαιο διεθνών και ελληνικών συνεργασιών. Ο Željko Joksimović παρουσίασε το «Lane Moje» και συναντήθηκε μουσικά με τον Αντώνη Ρέμο στο «Προσωπικά», ενώ η Δέσποινα Βανδή ανέβηκε στη σκηνή για να τραγουδήσουν μαζί την επιτυχία «Σ’ αγαπώ».

Στο τελευταίο μέρος της συναυλίας, ο Αντώνης Ρέμος ερμήνευσε τραγούδια σπουδαίων καλλιτεχνών με τους οποίους έχει συνδεθεί. Το «Σ’ αναζητώ στη Σαλονίκη» του Δημήτρη Μητροπάνου, τη «Νύχτα Ξελογιάστρα» του Βασίλη Καρρά και σε μία ξεχωριστή μουσική κορύφωση το «Είσαι παντού και πουθενά» της Μαρινέλλας.

Η μεγαλειώδης συναυλία ολοκληρώθηκε με ένα εντυπωσιακό drone show και πυροτεχνήματα, που με τη μουσική του Αντώνη Ρέμου απλώθηκαν στον ουρανό της Θεσσαλονίκης.

Τέλος, ακολούθησε DJ set από τον Αντώνη Δημητριάδη, που κράτησε ζωντανό τον παλμό του επετειακού εορτασμού.

Τη σκηνοθετική επιμέλεια της συναυλίας υπέγραψε ο Γιώργος Νανούρης, την τηλεσκηνοθεσία ο Stefano Sartini και το Visual Direction ο Steven Airth, ενώ κομβική ήταν η συμβολή του μουσικού παραγωγού του Γιώργου Κυβέλου. Το Lighting & Production Design υπέγραψε ο Μενέλαος Ορφανός, τη Διαχείριση Εικόνας – Media Servers ο Δημήτρης Ντάικος, ενώ Lighting Programmers ήταν οι Γιάννης Κανακάκης και Χάρης Βασιλόπουλος.

Τον Αντώνη Ρέμο πλαισίωσε πολυμελής ορχήστρα υπό τη μουσική καθοδήγηση των Νίκου Ζέρβα και Γιάννη Δίσκου, με Ηχολήπτη FOH τον Άρη Κουντούρη και Ηχολήπτη Monitor τον Γιώργο Πανολάσκο».