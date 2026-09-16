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Τραγωδία στην Πάτρα: Πέθανε νεογνό λίγο μετά τη γέννησή του

Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Θλίψη προκαλεί στην Πάτρα, ο θάνατος νεογνού, το οποίο γεννήθηκε πρόωρα, το πρωί της Τετάρτης, στο Νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας».

Όπως μετέδωσε το tempo24.news, πρόκειται για κοριτσάκι, το οποίο, σύμφωνα με ιατρικές πηγές, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας ήδη από τη γέννησή του.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το νεογνό δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε λίγο μετά τη γέννησή του.

Η είδηση έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση, με την οικογένεια να βιώνει μια ανείπωτη απώλεια.

Μωρό Πάτρα

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