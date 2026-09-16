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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αθήνα: Συνελήφθη 20χρονος που παρίστανε τον αστυνομικό στον Ηλεκτρικό της Κηφισιάς – Eίχε μαζί του σουγιά, θήκη όπλου και ασύρματο

Intime
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Στη σύλληψης ενός 20χρονου, ο οποίος παρίστανε τον αστυνομικό μέσα σε συρμό του Ηλεκτρικού στην περιοχή της Κηφισιάς, προχώρησαν οι αστυνομικοί του Σχεδίου ΑΡΙΑΔΝΗ.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 20χρονος εντοπίστηκε στον σταθμό ΗΣΑΠ Κηφισιάς, στο πλαίσιο της αστυνόμευσης των μέσων μαζικής μεταφοράς και της διακριτικής επιτήρησης για την ενίσχυση του αισθήματος ασφαλείας των επιβατών.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας ο νεαρός προσποιούνταν τον αστυνομικό, φέροντας αστυνομική περιβολή και εξοπλισμό. Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και προχώρησαν σε έρευνα.

Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν:

αναδιπλούμενο σουγιά,
πλαστική θήκη όπλου,
θήκη γεμιστήρα,
ασύρματο.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία από το*Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς σε βάρος του 20χρονου για αντιποίηση Αρχής και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Αθήνα Ελληνική Αστυνομία

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