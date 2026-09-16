MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οι ενδεκάδες στο Ατρόμητος – ΠΑΟΚ

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ο Ατρόμητος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι για την τρίτη αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι Ντούσαν Κέρκεζ και Αλέσιο Λίσι επέλεξαν τις ενδεκάδες για τον αγώνα.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Ελουστόντο, Κόστα, Τέιλορ, Ούγκρεσιτς, Γιάκιτς, Χατσίδης, Καμαρά, Άλι, Μύθου

Η ενδεκάδα του Ατρομήτου: Ντιένγκ, Λύρατζης, Μήτογλου, Μάγκνουσον, Ούρονεν, Καραμάνης, Μουτουσαμί, Πνευμονίδης, Σερζίνιο, Τσούμπερ, Τσαντίλας

Ατρόμητος ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

ΙΣΑ: Ψευδείς οι αναφορές των δύο γιατρών ότι διέθεταν νόμιμα τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έρχεται η “Γιορτή Σπανακιού” στην Αγία Παρασκευή Θέρμης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη γίνεται ο Ψηφιακός Λιμένας της ΝΑ Ευρώπης – Πατριωτισμός στην πράξη με 1.400 νέες θέσεις επιστημόνων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Εντοπίστηκαν 13 παράνομοι μετανάστες στη Ψέριμο – Ο καθένας είχε πληρώσει 7.500€ για τη μεταφορά στην Ελλάδα

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Ξεκίνησε απεργία πείνας ο 58χρονος γιατρός

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Νέες τιμές στα κόμιστρα των ταξί – Τι ακριβαίνει