Οι ενδεκάδες στο Ατρόμητος – ΠΑΟΚ
Intime
THESTIVAL TEAM
Ο Ατρόμητος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι για την τρίτη αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.
Οι Ντούσαν Κέρκεζ και Αλέσιο Λίσι επέλεξαν τις ενδεκάδες για τον αγώνα.
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Ελουστόντο, Κόστα, Τέιλορ, Ούγκρεσιτς, Γιάκιτς, Χατσίδης, Καμαρά, Άλι, Μύθου
Η ενδεκάδα του Ατρομήτου: Ντιένγκ, Λύρατζης, Μήτογλου, Μάγκνουσον, Ούρονεν, Καραμάνης, Μουτουσαμί, Πνευμονίδης, Σερζίνιο, Τσούμπερ, Τσαντίλας
#Starting11 Η αρχική 11άδα της ομάδας μας για την αναμέτρηση κόντρα στον Ατρόμητο στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. #ATRPAOK #SuperbetGreekCup #NewEra #VaragonsConstructions pic.twitter.com/6VfKQlFwY4— PAOK FC (@PAOK_FC) September 16, 2026
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Θεσσαλονίκη: Στο “κόκκινο” η κίνηση στη Βασιλίσσης Όλγας λόγω εργασιών – Δείτε εικόνες
- Τραγωδία στην Κοζάνη: Νεκρή η 16χρονη μαθήτρια που βρέθηκε χωρίς της αισθήσεις της σε τουαλέτες σχολείου
- Θεσσαλονίκη- Connected We Stand Festival 2026: Ο Μικρός Κλέφτης headliner στη μεγάλη γιορτή του εθελοντισμού