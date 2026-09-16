Οι ενδεκάδες στο Ατρόμητος – ΠΑΟΚ

Ο Ατρόμητος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι για την τρίτη αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι Ντούσαν Κέρκεζ και Αλέσιο Λίσι επέλεξαν τις ενδεκάδες για τον αγώνα.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Ελουστόντο, Κόστα, Τέιλορ, Ούγκρεσιτς, Γιάκιτς, Χατσίδης, Καμαρά, Άλι, Μύθου

Η ενδεκάδα του Ατρομήτου: Ντιένγκ, Λύρατζης, Μήτογλου, Μάγκνουσον, Ούρονεν, Καραμάνης, Μουτουσαμί, Πνευμονίδης, Σερζίνιο, Τσούμπερ, Τσαντίλας