Υπόθεση Μαζωνάκη: Οι επισκέψεις της Επιτροπής Ελέγχου του ΙΣΑ στο ιατρείο του Κολωνακίου- Τι διαπιστώθηκε στους ελέγχους

Το χρονικό των ελέγχων που διενήργησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, παραδόθηκε στις αρμόδιες αρχές, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκαν, μεταξύ άλλων, αλλαγές στη διαμόρφωση των χώρων, για τις οποίες ζητήθηκε από τους δύο γιατρούς να συμμορφωθούν, ενώ σε μεταγενέστερο έλεγχο δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη μηχανήματος με το οποίο να μπορούσε να πραγματοποιηθεί πλασμαφαίρεση.

Ο ΙΣΑ χαρακτηρίζει αναληθείς τις αναφορές των δύο προσωρινά κρατούμενων ιατρών ότι τα δύο κατασχεθέντα μηχανήματα κατείχαν νόμιμα, καθώς είχαν δηλωθεί στον Σύλλογο. Διατυπώνει τη θέση ότι ουδέποτε χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στα συστεγαζόμενα ιατρεία. Παράλληλα διαψεύδει ότι υπήρχε προηγούμενη συνεννόηση με τους γιατρούς, πριν από τους αιφνίδιους ελέγχους.

Ειδικότερα σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ΙΣΑ:

«Την 17.1.2024 η αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου του ΙΣΑ, διενήργησε επανέλεγχο -επιτόπια αυτοψία- στα ανωτέρω 2 συστεγαζόμενα ιατρεία και διαπίστωσε τη νόμιμη λειτουργία, χωρίς την ύπαρξη μη νόμιμων μηχανημάτων.

Την 25.7.2025, η Επιτροπή Ελέγχου του ΙΣΑ, διενήργησε νέο και αιφνίδιο έλεγχο-αυτοψία, στα ίδια ανωτέρω συστεγαζόμενα ιατρεία και διαπίστωσε την ύπαρξη των ήδη δηλωθέντων από το 2018 μηχανημάτων αλλά και μηχανήματος φυγόκεντρου, για το οποίο υπέδειξε στον ιατρό-παθολόγο, κ. Ηλία Θεοδωρόπουλο, την άμεση απομάκρυνσή του, εντός προθεσμίας.

Επίσης, η άνω Επιτροπή διαπίστωσε τροποποίηση των χώρων λειτουργίας του συστεγαζόμενου αυτού ιατρείου (συνολικού εμβαδού 215 τμ περίπου) και εζήτησε, απ΄ τον άνω ιατρό, την άμεση προσκόμιση στον ΙΣΑ, της νέας μορφής κάτοψης του χώρου.

Την 9.9.2025, η ιατρός-άνευ ειδικότητας, Ιωάννα Γάκα απηύθυνε «ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ», δηλώνοντας στον ΙΣΑ πλήρη συμμόρφωση με τις υποδείξεις της Επιτροπής Ελέγχου.

Μάλιστα, προσκόμισε και δικαιολογητικά, που κατά ψευδέστατη δήλωσή της αφορούσαν “επικουρικά προσαρτήματα” σε συσκευή οζονοθεραπείας.

Επίσης, προσεκόμισε στον ΙΣΑ τη νέα μορφή κάτοψης του χώρου των άνω 2 συστεγαζομένων ιατρείων.

Την 17.9.2025, η Επιτροπή Ελέγχου του ΙΣΑ, μετέβη, για νέο αιφνίδιο έλεγχο-αυτοψία στα άνω 2 συστεγαζόμενα ιατρεία.

Όμως, ο αιφνίδιος αυτός έλεγχος απέβη άκαρπος-ματαιώθηκε, για το λόγο ότι, ο χώρος των άνω 2 συστεγαζομένων ιατρείων, ήταν κλειστός.

Καθίσταται φανερό ότι οι ισχυρισμοί κάποιων, στα ΜΜΕ, ότι, δήθεν, οι έλεγχοι των Επιτροπών Ελέγχου του ΙΣΑ διενεργούνται μετά από προηγούμενη συνεννόηση με τα προς έλεγχο ιατρεία ή πολυιατρεία, είναι αναληθέστατοι.

Την 5.11.2025 η Επιτροπή Ελέγχου του ΙΣΑ διενήργησε νέο αιφνίδιο έλεγχο-αυτοψία, χωρίς να διαπιστωθεί ύπαρξη στο χώρο των άνω 2 συστεγαζομένων ιατρείων, προσαρτημάτων της συσκευής οζονοθεραπείας ή άλλου μηχανήματος, με το οποίο να είναι δυνατή η διενέργεια πλασμαφαίρεσης, όπως αποδεικνύεται από τις επισυναπτόμενες στην έκθεση φωτογραφίες και

Την 23.7.2026, η άνω ιατρός, άνευ ειδικότητας, Ιωάννα Γάκα απηύθυνε επιστολή της στον ΙΣΑ, με θέμα «Δήλωση αναπληρωματικού προσαρτήματος μηχανήματος οζονοθεραπείας» και όχι πλασμαφαίρεσης.

Επειδή στο συνημμένο, στην άνω επιστολή, τιμολόγιο (συνολικού ποσού ευρώ 29.509,98) στην αγγλική γλώσσα και με ημεροχρονολογία εκδόσεως, την 5.6.2026, προέκυπτε η αγορά μηχανήματος «inuspheresis double Filtration Device» προγραμματίστηκε νέος αιφνίδιος έλεγχος-αυτοψία της αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου του ΙΣΑ, η οποία θα ελάμβανε χώρα στον ανωτέρω χώρο των 2 συστεγαζομένων ιατρείων, το μήνα Σεπτέμβριο 2026 προκειμένου να διαπιστώσει την ακριβή φύση του μηχανήματος».

Στην ενημέρωση προστίθεται, ότι «οι Επιτροπές Ελέγχου του ΙΣΑ και εκ του νόμου, δεν έχουν διωκτικές ή ανακριτικές αρμοδιότητες, όπως άλλοι κρατικοί φορείς ελέγχου, και ενδεικτικά, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας {πρώην ΣΕΥΥΠ}, πρώην ΣΔΟΕ και ήδη ΑΑΔΕ, η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες κλπ.

Στο πλαίσιο δε της εισαγγελικής έρευνας, που κατά πληροφορίες θα διεξαχθεί, είναι αυτονόητο ότι ο ΙΣΑ θα παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή στις Δικαστικές Αρχές για την ανάδειξη της αλήθειας».