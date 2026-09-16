Γεωργιάδης από Λάρισα: Αναβαθμίζουμε διαρκώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας

Στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στις δομές υγείας της Λάρισας αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας ‘Αδωνις Γεωργιάδης, σε δήλωσή του κατά τη σημερινή επίσκεψή του στο δημαρχείο Λάρισας, στο πλαίσιο διήμερης περιοδείας του στη Θεσσαλία.

«Έχουμε αυτή την τριετία κάνει μια σειρά πολλών έργων και στο Πανεπιστημιακό και στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, αναβαθμίζουμε διαρκώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας», δήλωσε.

Ο υπουργός σημείωσε ότι θα επιστρέψει το επόμενο διάστημα στη Λάρισα για νέα έργα, επισημαίνοντας: «Θα ξαναείμαι σε λίγες μέρες εδώ για καινούρια εγκαίνια και έτσι θα πηγαίνουμε, διότι έχουμε συνεχώς έργα που προχωράνε και, όσο παραδίδονται, θα τα παρουσιάζουμε».

Παράλληλα, έκανε αναφορά σε εκκρεμότητες που αφορούν τις υγειονομικές δομές της περιοχής. «Θα ενημερωθώ για κάποια επιπλέον θέματα και θα δούμε τι θα κάνουμε και με τα εκκρεμή ζητήματα που έχουμε, όπως είναι η ένταξη του νέου ακτινολογικού μηχανήματος, για να το έχουμε στην ώρα του πριν λήξει το τρέχον», ανέφερε.

Η σημερινή περιοδεία του υπουργού Υγείας στον νομό Λάρισας περιλαμβάνει διαδοχικές επισκέψεις και εγκαίνια σε δομές υγείας, ενώ μετά τη συνάντησή του στο δημαρχείο Λάρισας, το πρόγραμμα προβλέπει τα εγκαίνια του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

Στη συνέχεια ο κ. Γεωργιάδης θα μεταβεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου θα εγκαινιαστούν η ανακαινισμένη Παιδιατρική Κλινική και η Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών. Η σημερινή περιοδεία ολοκληρώνεται στο ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου.

Η διήμερη περιοδεία του υπουργού στη Θεσσαλία συνεχίζεται αύριο, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, με επισκέψεις στα Τρίκαλα και τον Βόλο.