MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης από Λάρισα: Αναβαθμίζουμε διαρκώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στις δομές υγείας της Λάρισας αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας ‘Αδωνις Γεωργιάδης, σε δήλωσή του κατά τη σημερινή επίσκεψή του στο δημαρχείο Λάρισας, στο πλαίσιο διήμερης περιοδείας του στη Θεσσαλία.

«Έχουμε αυτή την τριετία κάνει μια σειρά πολλών έργων και στο Πανεπιστημιακό και στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, αναβαθμίζουμε διαρκώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας», δήλωσε.

Ο υπουργός σημείωσε ότι θα επιστρέψει το επόμενο διάστημα στη Λάρισα για νέα έργα, επισημαίνοντας: «Θα ξαναείμαι σε λίγες μέρες εδώ για καινούρια εγκαίνια και έτσι θα πηγαίνουμε, διότι έχουμε συνεχώς έργα που προχωράνε και, όσο παραδίδονται, θα τα παρουσιάζουμε».

Παράλληλα, έκανε αναφορά σε εκκρεμότητες που αφορούν τις υγειονομικές δομές της περιοχής. «Θα ενημερωθώ για κάποια επιπλέον θέματα και θα δούμε τι θα κάνουμε και με τα εκκρεμή ζητήματα που έχουμε, όπως είναι η ένταξη του νέου ακτινολογικού μηχανήματος, για να το έχουμε στην ώρα του πριν λήξει το τρέχον», ανέφερε.

Η σημερινή περιοδεία του υπουργού Υγείας στον νομό Λάρισας περιλαμβάνει διαδοχικές επισκέψεις και εγκαίνια σε δομές υγείας, ενώ μετά τη συνάντησή του στο δημαρχείο Λάρισας, το πρόγραμμα προβλέπει τα εγκαίνια του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

Στη συνέχεια ο κ. Γεωργιάδης θα μεταβεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου θα εγκαινιαστούν η ανακαινισμένη Παιδιατρική Κλινική και η Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών. Η σημερινή περιοδεία ολοκληρώνεται στο ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου.

Η διήμερη περιοδεία του υπουργού στη Θεσσαλία συνεχίζεται αύριο, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, με επισκέψεις στα Τρίκαλα και τον Βόλο.

Άδωνις Γεωργιάδης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Τραγωδία στις ελβετικές Άλπεις: Τρεις νεκροί μετά από πτώση μικρού αεροσκάφους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Λατινοπούλου σε φον ντερ Λάιεν: Μας γεμίσατε λαθρομετανάστες, μας πνίξατε στους φόρους και τη γραφειοκρατία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Εντοπίστηκαν 13 παράνομοι μετανάστες στη Ψέριμο – Ο καθένας είχε πληρώσει 7.500€ για τη μεταφορά στην Ελλάδα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Μεγάλη επιχείρηση για την απομάκρυνση πυρομαχικών του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου από τον βυθό της Ιεράπετρας

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Υπόθεση Μάγγου: Από σημαντική εξωτερική βία προκλήθηκαν οι κακώσεις, κατέθεσε ορθοπεδικός

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Αποσυμφόρηση σπιτιού: Τι είναι ο κανόνας 90/90 που κάνει το ξεκαθάρισμα πιο εύκολο, σύμφωνα με ειδικούς