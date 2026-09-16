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Ο Γιώργος Μυλωνάκης στη Βουλή για πρώτη φορά μετά την περιπέτεια με την υγεία του – Η θερμή χειραψία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Intime
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Στην Ολομέλεια της Βουλής έδωσε το “παρών” σήμερα ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, για πρώτη φορά μετά την σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης εισήλθε στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής, όπου από το πρωί είναι σε εξέλιξη η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Τον Γιώργο Μυλωνάκη καλωσόρισαν στην αίθουσα ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης και ο Γιάννης Μπούγας.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης, που κάθισε στα υπουργικά έδρανα, είχε θερμή χειραψία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν ο πρωθυπουργός εισήλθε στην αίθουσα.

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Γιώργος Μυλωνάκης

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