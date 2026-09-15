Άγγελος Θεοδωράκης για Μίκη Θεοδωράκη: “Εγώ θα περίμενα ένα δώρο, ένα οποιοδήποτε δώρο από τον παππού μου”

Ο Άγγελος Θεοδωράκης Παπαγγελίδης, που είναι ο δεύτερος γιος της Μαργαρίτας Θεοδωράκη και εγγονός του Μίκη Θεοδωράκη έδωσε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη.

Ο νεαρός μουσικός ήταν καλεσμένος την Τρίτη (15/9) στην εκπομπή «Studio στις 3» και μίλησε για όλα στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Ο Άγγελος Θεοδωράκης Παπαγγελίδης εξομολογήθηκε – μεταξύ άλλων – ότι περίμενε πράγματα από τον Μίμη Θεοδωράκη, όπως κάποιο δώρο.

«Εγώ πάντα περίμενα από τον παππού (σ.σ. πράγματα) πώς να το πω; Κοίτα να σου πω κάτι, έτσι όπως το σκέφτομαι τώρα. Ένα μικρό παιδάκι, γιατί εγώ είμαι μικρό παιδάκι για τον Μίκη Θεοδωράκη. Είμαι, είμαι παιδί του, δύο φορές παιδί του. Πώς το λένε; Εγώ θα περίμενα ένα δώρο, ένα οποιοδήποτε δώρο, ένα παιχνίδι. Να σκεφτεί τι παιχνίδι αρέσει στον Άγγελο, ας πούμε. Του αρέσουν, ας πούμε, τα τάδε κουκλάκια. Στη μικρή ηλικία μιλάμε τώρα. Δηλαδή η Μαργαρίτα ξέρει τι παιχνίδια αρέσουν στον Άγγελο ή στον Στέφανο ή στον Αλέξανδρο ή τον Μίκη; Πολύ απλά. Αυτή η κίνηση. Και να πει ότι σου αγόρασα αυτά τα παιχνίδια. Γιατί έτσι προσπαθώ να κάνω και εγώ στα παιδιά μου, ας πούμε», απάντησε σε σχετική ερώτηση.

«Κοίτα, εγώ περίμενα να ακούσει τις μουσικές μου. Είχα την αγωνία να δω τι έχει να πει για τη μουσική μου. Είχα οποιαδήποτε λόγια είχε να πει, αυτά που είπε, δεν είναι κρυφά τα λόγια.

Απλά μου είπε να μη σταματήσω να δουλεύω να γράφω όλη την ώρα μουσική. Εμένα με ενδιέφερε να δω ότι όντως άκουσε τις μουσικές μου. Αυτό. Τίποτα παραπάνω», εξομολογήθηκε ακόμα για τον παππού του Μίκη Θεοδωράκη.

«Εγώ ως άνθρωπος και η αντίληψή μου είναι ότι ωραίες είναι οι συμβουλές, αλλά δεν νιώθω ότι έχω ανάγκη από κάποια συμβουλή. Ούτε για τη μουσική μου, ούτε για το τι κάνω στη ζωή μου και για τις επιλογές μου. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι αυτόνομος, αλλά, μέσα μου, πώς να το πω, νιώθω αυτόνομος ψυχικά. Πώς να το πω;

Δεν έχω ανάγκη από συμβουλές. Τα πράγματα που επιλέγω και κάνω τα κάνω συνειδητά. Ποιος άνθρωπος δεν έχει ανάγκη από καλές κουβέντες, από ένα κομπλιμέντο, ποιος άνθρωπος δεν έχει ανάγκη από αγάπη;», δήλωσε ακόμα ο Άγγελος Θεοδωράκης.