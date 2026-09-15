ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί ερευνούν τη χρηματοδότηση του γάμου του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ από Ρώσο ολιγάρχη

Οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο των ΗΠΑ ξεκίνησαν αυτή την εβδομάδα έρευνα σχετικά με δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ένας Ρώσος ολιγάρχης κατέβαλε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για τους εορτασμούς του γάμου του γιου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, νωρίτερα φέτος.

Η κίνηση των Δημοκρατικών έρχεται στον απόηχο δημοσιεύματος της ProPublica, σύμφωνα με το οποίο ο Ουμάρ Κρεμλιόφ, πλούσιος Ρώσος επιχειρηματίας και πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πυγμαχίας (International Boxing Association), πλήρωσε για τις γαμήλιες εκδηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στις Μπαχάμες τον Μάιο.

Το δημοσίευμα ανέφερε ότι ο Κρεμλιόφ διατηρεί στενούς δεσμούς με τη ρωσική κυβέρνηση.

“Γιατί ένας Ρώσος ολιγάρχης και φίλος του Βλαντίμιρ Πούτιν στηρίζει οικονομικά τον γιο του προέδρου; Τι περιμένει σε αντάλλαγμα ο Ουμάρ Κρεμλιόφ, χρηματοδοτώντας αυτόν τον τριήμερο γάμο στις Μπαχάμες;” έγραψε την Τρίτη ο βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο Γκαρσία είναι ο ανώτερος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Εποπτείας και Κυβερνητικής Μεταρρύθμισης της Βουλής των Αντιπροσώπων και αναμένεται να αναλάβει την προεδρία της επιτροπής εάν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Εκπρόσωπος του Ντον Τζούνιορ αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η σύζυγός του, Μπετίνα Τραμπ, δήλωσε σε ανάρτησή της στο Instagram τη Δευτέρα ότι ο Κρεμλιόφ ήταν φίλος που είχε προσφέρει ένα “εξαιρετικά γενναιόδωρο γαμήλιο δώρο”, τονίζοντας ότι ο Κρεμλιόφ είχε πληρώσει για δύο πάρτι που πραγματοποιήθηκαν μετά τις κύριες εκδηλώσεις και όχι για τον ίδιο τον γάμο.

Ο Κρεμλιόφ και η IBA δεν απάντησαν την Τρίτη σε αιτήματα για σχόλιο.

Ο πρόεδρος, ο οποίος δεν παρευρέθηκε στον γάμο του γιου του, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι δεν γνώριζε τον Κρεμλιόφ και ότι η διαμάχη σχετικά με τον γάμο “δεν είναι κάτι σημαντικό!”.

Οι συνεργάτες του Ρεπουμπλικανού βουλευτή Τζέιμς Κόμερ από το Κεντάκι, ο οποίος προεδρεύει της επιτροπής, δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Ο Γκαρσία και άλλοι κορυφαίοι Δημοκρατικοί στη Βουλή των Αντιπροσώπων έχουν ήδη αρχίσει να προετοιμάζονται για έρευνες σχετικά με τον Τραμπ, την οικογένειά του και ζητήματα δεοντολογίας που έχουν προκύψει από την έναρξη της δεύτερης θητείας του προέδρου, τον Ιανουάριο του 2025.

Ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ από τη Νέα Υόρκη, χαρακτήρισε την Τρίτη τη συγκεκριμένη συμφωνία σχετικά με τον γάμο “τόσο διεφθαρμένη, τόσο ιδιοτελή και τόσο επικίνδυνη για την εθνική μας ασφάλεια”.

Σε ομιλία του στη Γερουσία, ο Σούμερ πρόσθεσε: “Έχετε να κάνετε με έναν Ρώσο ολιγάρχη, όχι απλώς με έναν ξάδελφο που σας κάνει ένα δώρο… μερικές φορές ένα γαμήλιο δώρο είναι δωροδοκία από έναν ξένο αυταρχικό ηγέτη”.