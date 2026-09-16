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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: “Σαφάρι” της ΕΛ.ΑΣ σε οικισμό των Διαβατών – Χειροπέδες σε έναν άνδρα για ναρκωτικά

Αρχείο Intime
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Στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη-αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, πρωινές έως μεσημβρινές ώρες χθες, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό των Διαβατών.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, με τη συνδρομή συναδέλφων τους της ίδιας Διεύθυνσης και των Διευθύνσεων Αστυνομίας, Τροχαίας, Αλλοδαπών και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:

– 109 άτομα και
– 80 οχήματα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:

– Συνελήφθη ημεδαπός άντρας για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών,
– Διαπιστώθηκαν 28 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.,
– Βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές και
– Ακινητοποιήθηκαν 12 οχήματα.

Τέλος, παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

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