Πιερία: Εγκαινιάστηκε η αναστηλωμένη δυτική πτέρυγα της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπω

Τα εγκαίνια της αναστηλωμένης δυτικής πτέρυγας της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπω στην Πιερία πραγματοποίησε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Σοφία Μαυρίδου, εκπροσωπώντας την Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά.

Ταυτόχρονα η κ. Αηδονά υπέγραψε την απόφαση για ένα ακόμα ζωτικής σημασίας έργο για την ιστορική Μονή, εκείνο της «Αποκατάστασης – Επανάχρησης βόρειας πτέρυγας Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω», που χρηματοδοτείται επίσης από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το νέο έργο έχει προϋπολογισμό 1,7 εκ. ευρώ και έρχεται να συμπληρώσει σειρά εργασιών που έχει ήδη υλοποιήσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με πόρους του ΕΣΠΑ στην ιστορική μονή.

«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπω, αποδεικνύοντας έτσι πόσο σημαντικό κομμάτι της κληρονομιάς μας είναι το συγκεκριμένο μοναστήρι. Με την ολοκλήρωση της παρέμβασής μας, το κτήριο της βόρειας πτέρυγας της ιστορικής Μονής Αγ. Διονυσίου στον Όλυμπο θα είναι πλήρως αποκατεστημένο και λειτουργικό. Κι έτσι αναδεικνύεται η αξία της μονής ως ενός διαχρονικού μνημείου, ενταγμένου όχι απλώς στην πολιτιστική κληρονομιά της Πιερίας, αλλά ολόκληρης της χώρας, το οποίο μετά και την ένταξη του Ολύμπου στο δίκτυο μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO αποκτά οικουμενικά χαρακτηριστικά για την Πιερία. Γι’ αυτό και ευχαριστώ την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, που υποστηρίζει εμπράκτως τις προσπάθειές μας να συντηρήσουμε και να αναδείξουμε τα μνημεία μας και την πολιτιστική κληρονομιά της Κεντρικής Μακεδονίας, που αποτελεί άλλωστε και ένα από τα μεγαλύτερα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου», επισήμανε σε δήλωσή της η κ. Αηδονά.

Από την πλευρά της η κ. Μαυρίδου τόνισε: «Με ιδιαίτερη κατάνυξη υποδεχθήκαμε την Ιερή Εικόνα του Αγίου Διονυσίου στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπω. Η ημέρα είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η υποδοχή της Ιερής Εικόνας συνδυάστηκε με τα εγκαίνια της αναστηλωμένης Δυτικής Πτέρυγας της ιστορικής Μονής, η οποία είχε καταστραφεί κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ως φορέας χρηματοδότησης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, έχει συμβάλει διαχρονικά στην αποκατάσταση και ανάδειξη της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπω. Σήμερα, η μεγάλη αυτή προσπάθεια συνεχίζεται με την αποκατάσταση της διώροφης βόρειας πτέρυγας των κελιών και της στοάς της, που αποδίδει στην ιστορική Μονή έναν ακόμη πλήρως αποκατεστημένο και λειτουργικό χώρο. Θέλω να αναφερθώ ιδιαίτερα στη συμβολή του πρώην Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και σημερινού Ευρωπαίου Επιτρόπου Απόστολου Τζιτζικώστα, καθώς και της νυν Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνάς Αηδονά, για τη σταθερή στήριξη και το ενδιαφέρον τους για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Πιερίας. Θερμές ευχαριστίες στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, στη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σε όλους όσοι εργάστηκαν με συνέπεια για την υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου. Η Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπω αποτελεί ένα ανεκτίμητο κομμάτι της ιστορίας, της πίστης και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η αποκατάστασή της είναι μια παρακαταθήκη για την Πιερία και τις επόμενες γενιές».

Η παλαιά Ι. Μονή Αγ. Διονυσίου στον Όλυμπο κτίσθηκε τον 16ο αιώνα σε υψόμετρο περίπου 850 μ. μέσα στο φαράγγι του Ενιπέα και σε απόσταση περίπου 17 χλμ. από το Λιτόχωρο Πιερίας. Η Μονή υπέστη αρκετές καταστροφές (κατά τα έτη 1753, 1790, 1822, 1877) με πλέον πρόσφατη το έτος 1943 (ανατίναξη από τα κατοχικά στρατεύματα), οπότε και καταστράφηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το συγκρότημα της Μονής αποτελεί τυπικό δείγμα μοναστηριακής αρχιτεκτονικής με διώροφες και τριώροφες πτέρυγες κελιών (Βόρεια-Νότια-Ανατολική-Δυτική) που περιβάλλουν την αυλή, στο κέντρο της οποίας βρίσκεται το Καθολικό της Μονής.

Στα εγκαίνια της Δυτικής Πτέρυγας παρέστησαν μεταξύ άλλων ο Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος, Γεώργιος, ο Καθηγούμενος της Μονής, Μάξιμος, εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Βουλευτές της Πιερίας, Δήμαρχοι, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Σάββας Χιονίδης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Πιερίας Θανάσης Λιακόπουλος και εκπρόσωποι Αρχών και Φορέων.