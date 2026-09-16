Ανθή Βούλγαρη: Αντέδρασε στον αέρα του Mega με τα χθεσινά δημοσιεύματα – “Βλέπω κάτι τίτλους τελείως λάθος”

Η Ανθή Βούλγαρη σήμερα, στον αέρα της εκπομπής «Κοινωνία ώρα Mega», θέλησε να ξεκαθαρίσει τα πράγματα, σχετικά με κάποια χθεσινά δημοσιεύματα.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, σε συνομιλία που είχε χθες με τον Άδωνι Γεωργιάδη, ανέφερε πως είχε επισκεφθεί μια κλινική στα νότια προάστια, ωστόσο, κάποια δημοσιεύματα έκαναν λόγο για την κλινική στο Κολωνάκι.

«Από χθες βλέπω κάτι τίτλους τελείως λάθος. Θεωρώ εσκεμμένα λάθος, γιατί μέσα στο ρεπορτάζ το γράφετε όλοι.

Χθες είχαμε τον κύριο Γεωργιάδη εδώ και λέγαμε για μια κλινική στα νότια προάστια που είχε εγκαινιάσει και του είπα ότι έχω πάει κι εγώ σε αυτή την κλινική και μου πρότειναν να κάνω μια θεραπεία… Και με έβγαλαν ότι πήγα στην άλλη κλινική, στον τίτλο!

Παιδιά, εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά και στον τίτλο να βάζετε αυτά που λέμε, γιατί την ίδια δουλειά κάνουμε όλοι, εντάξει; Βλέπω πολλά μηνύματα και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε», είπε η Ανθή Βούλγαρη.