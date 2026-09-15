MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Βρετανία: Δύο νεκροί και τέσσερις σοβαρά τραυματίες όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στο Ντόνκαστερ

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη τέσσερις τραυματίστηκαν σοβαρά, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς και στη συνέχεια συγκρούστηκε με δύο άλλα οχήματα στη Βρετανία.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή σε λεωφόρο στο Ντόνκαστερ, στην κεντρική Αγγλία, όταν, σύμφωνα με τις αρχές, ένα Mitsubishi κινούνταν στον δρόμο και, υπό συνθήκες που διερευνώνται, έπεσε πάνω σε ομάδα τεσσάρων πεζών.

Στη συνέχεια, το Mitsubishi συγκρούστηκε με άλλα δύο οχήματα (ένα Audi και ένα BMW), τα οποία κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, ανακοίνωσε η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ.

Δύο από τους πεζούς υπέκυψαν στα τραύματά τους στο σημείο του δυστυχήματος, ενώ ακόμη τέσσερις άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο με σοβαρά, αλλά όχι απειλητικά για τη ζωή τους, τραύματα.

Ο οδηγός του Mitsubishi, ένας 30χρονος άνδρας, συνελήφθη ως ύποπτος για δύο αδικήματα πρόκλησης θανάτου από επικίνδυνη οδήγηση, δύο αδικήματα πρόκλησης σοβαρού τραυματισμού από επικίνδυνη οδήγηση, καθώς και για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών ή σε κατάσταση ακαταλληλότητας για οδήγηση.

Βρετανία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Αντώνης Ρέμος για τις τελευταίες στιγμές του Βασίλη Καρρά: Είχε αδυνατίσει, σε ένα κρεβάτι απέναντι σε ένα μεγάλο παράθυρο χάζευε το αεροδρόμιο

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Τουρκία: Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς σε τουριστική συνοικία της Κωνσταντινούπολης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Πέλλα: Χειροπέδες σε άνδρα που καλλιεργούσε κάνναβη στην αυλή του σπιτιού του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Τέλος στην αγωνία: Εντοπίστηκε η 59χρονη που είχε εξαφανιστεί από τον Πολύγυρο Χαλκιδικής

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 λεπτά πριν

Χριστοδουλάκης: Η επόμενη Βουλή είναι αυτή που αλλάζει το περιεχόμενο του Συντάγματος

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Τζόκερ: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 8,5 εκατ. ευρώ