Ο Λευτέρης Πράσινος λήγει οικειοθελώς τη συνεργασία του με τον ΑΝΤ1

Μετά από μία δεκαετία στον ΑΝΤ1, ο Λευτέρης Πράσινος αποφάσισε να γυρίσει σελίδα στην επαγγελματική του πορεία, ανακοινώνοντας την οικειοθελή αποχώρησή του από τον σταθμό.

Ο anchorman του μεσημβρινού δελτίου ειδήσεων του Σαββατοκύριακου γνωστοποίησε την απόφασή του μέσα από μία μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram, στην οποία ευχαρίστησε όλους όσοι τον εμπιστεύτηκαν και στάθηκαν στο πλευρό του σε αυτή τη 10χρονη διαδρομή.

«Αυτή ήταν η τελευταία μου αποφώνηση στα δελτία ειδήσεων του ΑΝΤ1, ύστερα από 10 χρόνια. Κάθε αρχή έχει το τέλος της και κάθε τέλος -όσο δύσκολο κι αν είναι- κρύβει μέσα του μία νέα αρχή. Μετά από 10 χρόνια γεμάτα εικόνες, γεγονότα, αγωνίες, χαρές και ΚΥΡΙΩΣ ανθρώπους, ήρθε η στιγμή να κλείσει ένας πολύ σημαντικός κύκλος της επαγγελματικής μου ζωής στην τηλεόραση του ΑΝΤ1», γράφει ο Λευτέρης Πράσινος, κοινοποιώντας το απόσπασμα από την αποφώνηση του τελευταίου του δελτίου ειδήσεων.

«Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη τον πρόεδρο του Ομίλου κ. Θοδωρή Κυριακού. Αναπόσπαστο κομμάτι του Λευτέρη, που δεν ήταν μόνο παρουσιαστής δελτίων, αλλά & συντάκτης διεθνών ειδήσεων, τα συναδελφάκια στο Εξωτερικό Δελτίο. Σας αγαπώ & σας εκτιμώ όλους! Η απόφαση να αποχωρήσω οικειοθελώς δεν ήταν εύκολη.

Κάποιοι κύκλοι κλείνουν, επειδή το επιλέγουμε. Κάποιοι, επειδή οι συνθήκες το επιβάλλουν. Σημασία έχει να φεύγεις όπως μπήκες: με αξιοπρέπεια, καθαρή συνείδηση και σεβασμό σε όσα έζησες», σημειώνει χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος.



«Σας ευχαριστώ για κάθε φορά που επιλέξατε να με ακούσετε, να με εμπιστευτείτε και να μοιραστείτε μαζί μου ένα κομμάτι της καθημερινότητάς σας. Δεν ξέρω ακόμη τί θα φέρει η επόμενη μέρα. Ξέρω μόνο ότι θα τη συναντήσω με την ίδια αγάπη για αυτό που κάνω και με ακόμη μεγαλύτερη πίστη σε αυτό που έρχεται.

Δεν θα πω «αντίο». Όπως είπα & στην αποφώνηση… «εις το επανιδείν»! Σας ευχαριστώ από καρδιάς!», καταλήγει ο Λευτέρης Πράσινος στην αποχαιρετιστήρια ανάρτησή του μετά το τελευταίο του δελτίο ειδήσεων στον ΑΝΤ1.