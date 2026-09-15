Γιώργος Τσαλίκης για Αφροδίτη Μάνου: Ο σεβασμός στον νεκρό είναι μια αρχαία πανανθρώπινη αξία που προφανώς δεν έχετε

Τη δική του άποψη εξέφρασε δημόσια ο Γιώργος Τσαλίκης για τη δήλωση της Αφροδίτης Μάνου, η οποία υποστήριξε πως «δεν ήξερε ούτε τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά ούτε και τη δουλειά του», σημειώνοντας πως ο σεβασμός στον νεκρό είναι μία αξία που δεν έχει.

Ο τραγουδιστής, σε story που ανέβασε στο Instagram την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, αναδημοσίευσε τα λόγια της τραγουδίστριας για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, και σχολίασε αρχικά: «Υπάρχουν και αυτοί οι ελάχιστοι (ευτυχώς) καλλιτέχνες με ιστορία που βγάλανε κάτι από μέσα τους όχι και τόσο φωτεινό…».

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Αμέσως μετά, ο Γιώργος Τσαλίκης ανέβασε μία φωτογραφία της Αφροδίτης Μάνου και ανέφερε πως δεν θα έπρεπε να μιλά για τον τραγουδιστή εφόσον υποστηρίζει πως δεν τον γνωρίζει, πόσω μάλλον όταν το σχόλιο αυτό συμβαίνει την ημέρα της κηδείας του: «Σεβαστή η μεγάλη διαδρομή της Αφροδίτης Μάνου. Αλλά όταν δηλώνεις ότι “δεν ήξερα ούτε τον άνθρωπο, ούτε τη δουλειά του”, το πιο αξιοπρεπές είναι να μη σχολιάζεις και να μην απαξιώνεις τον τρόπο που επέλεξαν χιλιάδες άνθρωποι που ξέρουν ποιος είναι και τον εκτιμούν να τον αποχαιρετήσουν και να το κάνεις την ημέρα της κηδείας του!».

Κλείνοντας, ο τραγουδιστής χαρακτήρισε «λυπηρή» τη στάση της: «Η καλλιτεχνική αξία δεν μετριέται με το δικό σας μέτρο αγαπητή… Εσείς μπορείτε να έχετε άποψη… Αλλά εφόσον δε γνωρίζετε τη δισκογραφία του και τον ίδιο πώς έχετε άποψη; Ο σεβασμός στον νεκρό, ευτυχώς, δεν είναι μουσικό είδος… Είναι μια αρχαία πανανθρώπινη αξία που προφανώς δεν έχετε… Λυπηρό…», έγραψε.