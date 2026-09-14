MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σάλος για ανάρτηση της Αφροδίτης Μάνου για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Δεν τον ήξερα ούτε αυτόν, ούτε τη δουλειά του

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Με ένα υποτιμητικό και προφανώς άστοχο σχόλιο – την ημέρα μάλιστα της κηδείας του Γιώργου Μαζωνάκη – η τραγουδίστρια Αφροδίτη Μάνου επέλεξε να σχολιάσει το λαϊκό προσκύνημα στη σορό του, προκαλώντας πολλές αντιδράσεις στα social media. 

Η Αφροδίτη Μάνου υποστήριξε ότι δεν ήξερε ούτε τον Μαζωνάκη ούτε τα τραγούδια του και σχολιάζει πως το «λαϊκό προσκύνημα στον νεκρό Μαζωνάκη  «είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών, που αλλιώς τα φανταστήκαμε».

Η θλιβερή παραφωνία της Αφροδίτης Μάνου έρχεται παρά το γεγονός ότι δεκάδες καλλιτέχνες και του λεγόμενου «έντεχνου» χώρου, από τον Σταύρο Ξαρχάκο μέχρι τον Γιώργο Νταλάρα και από τον Σωκράτη Μάλαμα και τον Μίλτο Πασχαλίδη ως την Ελευθερία Αρβανιτάκη και τον Μάριο Φραγκούλη, μίλησαν με σεβασμό και θερμά λόγια για τον Γιώργο Μαζωνάκη και την πορεία του. Αλλά, κυρίως, μετά  το γεγονός ότι  χιλιάδες κόσμου έσπευσαν στη λαϊκή αγρυπνία και στην κηδεία του, αναγνωρίζοντας την λαϊκότητα και την  διαδρομή του. 

Η ανάρτηση της Αφροδίτης Μάνου

Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα-κι αυτόν και τη δουλειά του-αλλά το “λαϊκό προσκύνημα” στον νεκρό Μαζωνάκη, είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών, που αλλιώς τα φανταστήκαμε.
Καληνύχτα σας …

Παραφωνία της Αφροδίτης Μάνου για τον νεκρό Μαζωνάκη: «Δεν τον ήξερα ούτε αυτόν, ούτε τη δουλειά του», σάλος στα σόσιαλ

Η ανάρτηση της Αφροδίτης Μάνου, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε δεκάδες αρνητικά σχόλια κάτω από το προφίλ της. Δείτε μερικές από αυτά: 

Παραφωνία της Αφροδίτης Μάνου για τον νεκρό Μαζωνάκη: «Δεν τον ήξερα ούτε αυτόν, ούτε τη δουλειά του», σάλος στα σόσιαλ
Παραφωνία της Αφροδίτης Μάνου για τον νεκρό Μαζωνάκη: «Δεν τον ήξερα ούτε αυτόν, ούτε τη δουλειά του», σάλος στα σόσιαλ
Παραφωνία της Αφροδίτης Μάνου για τον νεκρό Μαζωνάκη: «Δεν τον ήξερα ούτε αυτόν, ούτε τη δουλειά του», σάλος στα σόσιαλ
Παραφωνία της Αφροδίτης Μάνου για τον νεκρό Μαζωνάκη: «Δεν τον ήξερα ούτε αυτόν, ούτε τη δουλειά του», σάλος στα σόσιαλ
Παραφωνία της Αφροδίτης Μάνου για τον νεκρό Μαζωνάκη: «Δεν τον ήξερα ούτε αυτόν, ούτε τη δουλειά του», σάλος στα σόσιαλ
Παραφωνία της Αφροδίτης Μάνου για τον νεκρό Μαζωνάκη: «Δεν τον ήξερα ούτε αυτόν, ούτε τη δουλειά του», σάλος στα σόσιαλ
Παραφωνία της Αφροδίτης Μάνου για τον νεκρό Μαζωνάκη: «Δεν τον ήξερα ούτε αυτόν, ούτε τη δουλειά του», σάλος στα σόσιαλ
Παραφωνία της Αφροδίτης Μάνου για τον νεκρό Μαζωνάκη: «Δεν τον ήξερα ούτε αυτόν, ούτε τη δουλειά του», σάλος στα σόσιαλ
Παραφωνία της Αφροδίτης Μάνου για τον νεκρό Μαζωνάκη: «Δεν τον ήξερα ούτε αυτόν, ούτε τη δουλειά του», σάλος στα σόσιαλ
Παραφωνία της Αφροδίτης Μάνου για τον νεκρό Μαζωνάκη: «Δεν τον ήξερα ούτε αυτόν, ούτε τη δουλειά του», σάλος στα σόσιαλ
Παραφωνία της Αφροδίτης Μάνου για τον νεκρό Μαζωνάκη: «Δεν τον ήξερα ούτε αυτόν, ούτε τη δουλειά του», σάλος στα σόσιαλ
Παραφωνία της Αφροδίτης Μάνου για τον νεκρό Μαζωνάκη: «Δεν τον ήξερα ούτε αυτόν, ούτε τη δουλειά του», σάλος στα σόσιαλ
Παραφωνία της Αφροδίτης Μάνου για τον νεκρό Μαζωνάκη: «Δεν τον ήξερα ούτε αυτόν, ούτε τη δουλειά του», σάλος στα σόσιαλ
Παραφωνία της Αφροδίτης Μάνου για τον νεκρό Μαζωνάκη: «Δεν τον ήξερα ούτε αυτόν, ούτε τη δουλειά του», σάλος στα σόσιαλ
Παραφωνία της Αφροδίτης Μάνου για τον νεκρό Μαζωνάκη: «Δεν τον ήξερα ούτε αυτόν, ούτε τη δουλειά του», σάλος στα σόσιαλ

Αφροδίτη Μάνου Γιώργος Μαζωνάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Αναστασιάδης: Έγιναν μεγάλες ανακατατάξεις στον ΠΑΟΚ, ο κόσμος να είναι όπως στον αγώνα με τον Άρη

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σήμερα η μεγάλη συναυλία του Πάνου Κιάμου στη Μονή Λαζαριστών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 λεπτά πριν

Αθήνα: Συνελήφθη 20χρονος που παρίστανε τον αστυνομικό στον Ηλεκτρικό της Κηφισιάς – Eίχε μαζί του σουγιά, θήκη όπλου και ασύρματο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Μαρινάκης: Δεν είναι συγκοινωνούντα δοχεία Κασιδιάρης και ΝΔ – Έχει ιδέες όχι απλά ακραίες, αλλά ναζιστικές

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Οδηγός ηλεκτρικού πατινιού στον Σταθμό Λαρίσης παρέσυρε μοτοσικλετιστή και τον εγκατέλειψε τραυματισμένο – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Νέα σοκαριστική αποκάλυψη: Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε υποβληθεί σε υδροθεραπεία μια μέρα πριν πεθάνει