Η Αμάντα Σέιφριντ χώρισε με τον σύζυγό της μετά από 9 χρόνια γάμου

Έπειτα από εννέα χρόνια γάμου η Αμάντα Σέιφριντ χώρισε με τον σύζυγό της, Τόμας Σαντόσκι.

Οι δύο ηθοποιοί επιβεβαίωσαν ότι έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους με κοινή δήλωση στο People, εξηγώντας ότι «εδώ και κάποιο διάστημα» δεν είναι μαζί και πως η απόφαση αυτή αποδείχτηκε τελικά η σωστή για την οικογένειά τους.

«Είμαστε χωριστά εδώ και κάποιο διάστημα και έχει αποδειχτεί ότι ήταν η σωστή απόφαση για εμάς και την οικογένειά μας. Θα έχουμε ο ένας τον άλλον για πάντα και αυτό είναι καλό», ανέφεραν στη δήλωσή τους η Σέιφριντ και ο Σαντόσκι.

Amanda Seyfried and Thomas Sadoski Split After 9 Years of Marriage (Exclusive) https://t.co/DYjHIo0LHm — People (@people) September 15, 2026

Η 40χρονη ηθοποιός και ο 50χρονος πρώην σύζυγός της γνωρίστηκαν το 2015, όταν συμπρωταγωνίστησαν στο θεατρικό έργο «The Way We Get By», που ανέβηκε εκτός Μπρόντγουεϊ.

Οι δυο τους συνεργάστηκαν ξανά την ίδια χρονιά στην ταινία «The Last Word», όπου υποδύθηκαν ένα ζευγάρι. Μέχρι την άνοιξη του επόμενου έτους, η χημεία τους στην οθόνη είχε μετατραπεί σε πραγματικό ειδύλλιο, με το People να επιβεβαιώνει τον Μάρτιο του 2016 ότι ήταν ζευγάρι.

Αρραβωνιάστηκαν την ίδια χρονιά και τον Μάρτιο του 2017 παντρεύτηκαν κρυφά. «Κλεφτήκαμε. Απλώς φύγαμε στην εξοχή μαζί με έναν άνθρωπο που τέλεσε τον γάμο και ήμασταν μόνο οι δυο μας. Κάναμε αυτό που θέλαμε» είχε δηλώσει τότε ο Σαντόσκι.

«Ήταν όμορφα. Ήταν όλα όπως θα έπρεπε να είναι. Ήμασταν μόνο οι δυο μας και μιλούσαμε ο ένας στον άλλον», είχε προσθέσει.

Λίγες μόλις ημέρες μετά τον γάμο τους, το τότε ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί, την κόρη τους Νίνα. Τον Σεπτέμβριο του 2020 υποδέχτηκαν και τον γιο τους, Τόμας Τζούνιορ.

Κατά τη διάρκεια της κοινής τους ζωής, η Σέιφριντ και ο Σαντόσκι κράτησαν σε μεγάλο βαθμό την οικογενειακή τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, επιλέγοντας έναν πιο ήσυχο τρόπο ζωής σε μια φάρμα στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Η ηθοποιός μοιραζόταν κατά διαστήματα στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους, δείχνοντας την οικογένειά τους και τα ζώα τους.