Το πανό των φίλων του Ατρόμητου για τον Γιώργο Μαζωνάκη – Δείτε φωτό
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Ένα ξεχωριστό μήνυμα από τις εξέδρες του Περιστερίου επιφύλαξαν οι φίλοι του Ατρόμητου, στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.
Οι οργανωμένοι οπαδοί των γηπεδούχων ανάρτησαν πανό αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζωνάκη, τιμώντας τη μνήμη του γνωστού τραγουδιστή και τη σύνδεσή του με τη Δυτική Αττική.
Στο πανό υπήρχαν χαρακτηριστικοί στίχοι από τραγούδι του Μαζωνάκη, οι οποίοι ανέφεραν:
«Γέννημα θρέμμα Δυτικής Αττικής. Έχουμε περηφάνεια εδώ εμείς και λόγο τιμής.»
Πηγή: metrosport.gr
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