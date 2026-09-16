Εντοπισμός 71 αλλοδαπών σε λέμβο νότια της Αγίας Γαλήνης
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Στον εντοπισμό και την περισυλλογή 71 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης προχώρησαν οι αρμόδιες λιμενικές αρχές, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
Η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex, σε απόσταση περίπου 30 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά της Αγίας Γαλήνης. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα οι 71 επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από φορτηγό πλοίο με σημαία Τουρκίας και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στην περιοχή επικρατούν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.
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