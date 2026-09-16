Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει σήμερα τον Ατρόμητο για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας – Κανάλι και ώρα μετάδοσης του αγώνα

Ατρόμητος και ΠΑΟΚ έρχονται αντιμέτωποι σήμερα Τετάρτη, για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Ατρόμητος επικράτησε με 1-0 του Πανσερραϊκού στο προηγούμενο παιχνίδι του στη διοργάνωση, ενώ ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος (0-0) με τον ΟΦΗ.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 20:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το OPEN TV.