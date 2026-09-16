Κουτάβι λιποθυμά κάθε φορά που ενθουσιάζεται και έχει ξετρελάνει το διαδίκτυο – Δείτε βίντεο

Ένα αξιολάτρευτο κουτάβι που λιποθυμά κάθε φορά που ενθουσιάζεται υπερβολικά, έχει κλέψει τις καρδιές των χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα κόκερ σπάνιελ είναι γνωστά για τον χαρούμενο και ζωηρό χαρακτήρα τους. Ωστόσο, για ένα συγκεκριμένο σκυλάκι, η υπερβολική του χαρά έχει απρόβλεπτες συνέπειες. Ο Gösta είναι ένα κουτάβι κόκερ σπάνιελ που πάσχει από ναρκοληψία και καταπληξία, μια σπάνια νευρολογική διαταραχή που προκαλεί ξαφνικό, ανεξέλεγκτο ύπνο και απώλεια του μυϊκού ελέγχου.

Το σκυλάκι διαγνώστηκε για πρώτη φορά όταν ήταν μόλις εννέα εβδομάδων. Σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες του, ωστόσο, η πρόγνωσή του είναι καλή και τα σκυλιά με ναρκοληψία συχνά έχουν εξαιρετική ποιότητα ζωής. Οι ιδιοκτήτες του Gösta μοιράζονται στα social media βίντεο με το κουτάβι να αποκοιμιέται την ώρα της βόλτας, ενώ απολαμβάνει μια λιχουδιά, αλλά και ενώ παίζει με ένα άλλο σκυλάκι.

Τα βίντεο με το κουτάβι που ενθουσίασε τα σόσιαλ:

«Αυτό είναι το καλύτερο βίντεο που έχω δει σε όλη μου τη ζωή», έγραψε η Chloe Burrows στο TikTok.

«Και τα σπάνιελ ενθουσιάζονται με τα πάντα. Φαίνεται πως τον περιμένει μια ζωή γεμάτη υπνάκους!», σχολίασε άλλος χρήστης. «Θέλω να του δώσω το μεγαλύτερο φιλί που υπάρχει. Όμορφο μικρό νυσταγμένο αγόρι», ανέφερε άλλο σχόλιο.