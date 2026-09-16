Δύο συλλήψεις για κλοπές οχημάτων και έκρηξη ΑΤΜ στο Μαρτίνο Φθιώτιδας

Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε κλοπές οχημάτων και στην έκρηξη σε ΑΤΜ στο Μαρτίνο Φθιώτιδας, εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο Έλληνες, ηλικίας 44 και 29 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε, κατά περίπτωση, δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, έκρηξη, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ληστεία, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και φωτοβολίδων.

Η σύλληψη των δύο κατηγορούμενων έγινε μετά από αστυνομική επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, σε περιοχές της Αττικής και της Κορινθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΑΣ, οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν συγκροτήσει, στα τέλη του 2023, δομημένη ομάδα με σκοπό την κλοπή οχημάτων και τη διάρρηξη ΑΤΜ τραπεζικών καταστημάτων που ήταν εγκατεστημένα σε σούπερ μάρκετ στην επαρχία.

Τον Δεκέμβριο του 2023, σύμφωνα με την Αστυνομία, κατασκεύασαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό με στερεές εκρηκτικές ύλες και τον τοποθέτησαν σε ΑΤΜ στο Μαρτίνο, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και φέροντας οπλισμό. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας συρματόσχοινο και γερανοφόρο φορτηγό, το οποίο φέρονται να είχαν κλέψει νωρίτερα από την ίδια περιοχή, ρυμούλκησαν το χρηματοκιβώτιο του ΑΤΜ, που περιείχε 43.420 ευρώ, και το φόρτωσαν σε άλλο κλεμμένο όχημα τύπου βαν.

Από τις έρευνες σε σπίτια και τις σωματικές έρευνες των δύο κατηγορουμένων κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, πιστόλι με γεμιστήρα και επτά φυσίγγια, δύο ασύρματοι πομποδέκτες, τέσσερις ναυτικές φωτοβολίδες, αναδιπλούμενο μαχαίρι, δύο εγκέφαλοι αυτοκινήτων, εργαλεία πλαστογράφησης οχημάτων και μεταλλικές μήτρες για τη χάραξη αριθμών πλαισίων οχημάτων. Επίσης, κατασχέθηκαν πλήθος κινητών τηλεφώνων, 750 ευρώ, ένα ρολόι χειρός και ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο, ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχει ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η εμπλοκή των δύο κατηγορουμένων σε δύο ακόμη κλοπές οχημάτων, που σημειώθηκαν από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2023 στην Κηφισιά και τη Μεταμόρφωση.

Οι δύο συλληφθέντες, σύμφωνα με την αστυνομία, έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και άλλα αδικήματα και οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.