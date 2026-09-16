Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Εισαγγελική πρόταση για παραπομπή σε δίκη των πέντε κατηγορούμενων

Σχεδόν 1 χρόνο από τη δυγκλονισική διπλή δολοφονία μέσα στο κάμπινγκ, στη Φοινικούντα, η εισαγγελέας ζήτησε την παραπομπή σε δίκη των πέντε προσωρινά κρατούμενων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Καλαμάτας, πρότεινε προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, την παραπομπή των 5 με πρόταση που ξεπερνά τις 80 σελίδες, στην οποία αποτυπώνεται το σύνολο της πολύμηνης και ενδελεχούς ανακριτικής έρευνας για την δολοφονία του ιδιοκτήτη και του επιστάτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Παράλληλα, πρότεινε να ασκηθεί κατηγορία και σε βάρος δύο ακόμη προσώπων που είχαν εμπλακεί στη δικογραφία για υπόθαλψη εγκληματία.

Η εισαγγελική πρόταση, φέρεται πως επιχειρεί να ρίξει φως στην υπόθεση, η οποίο ξεκινά ένα μήνα πριν από τη διπλή δολοφονία που σημειώθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2025 και σόκαρε το πανελλήνιο.

Πρόκειται για τις επιθέσεις που είχαν προηγηθεί σε βάρος του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, τις κινήσεις των εμπλεκομένων πριν και μετά το έγκλημα, τις μεταξύ τους επικοινωνίες, βιντεοληπτικό υλικό, δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, καταθέσεις μαρτύρων και κατηγορουμένων, καθώς και τα ιατροδικαστικά και βαλλιστικά ευρήματα.

Οι δύο 22χρονοι

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Εισαγγελέας ζητεί να παραπεμφθεί ενώπιον του αρμόδιου Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου ο ένας 22χρονος, στον οποίο αποδίδεται, μεταξύ άλλων, η απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 68χρονου για την πρώτη επίθεση στις 7 Σεπτεμβρίου 2025, καθώς και οι ανθρωποκτονίες από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, των δύο θυμάτων. Στην εισαγγελική πρόταση περιλαμβάνονται ακόμη αδικήματα που αφορούν την παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Κατά τα όσα περιγράφονται για το βράδυ του διπλού φονικού, ο 22χρονος φερόμενος ως φυσικός αυτουργός μπήκε στον χώρο υποδοχής του κάμπινγκ και πυροβόλησε αρχικά τον 68χρονο και στη συνέχεια τον επιστάτη του, ο οποίος επιχείρησε να απομακρυνθεί.

Για τον δεύτερο 22χρονο προσωρινά κρατούμενο, η Εισαγγελέας προτείνει την παραπομπή του για συνέργεια στην απόπειρα ανθρωποκτονίας της 7ης Σεπτεμβρίου, για συνέργεια σε ακόμη μία απόπειρα σε βάρος του 68χρονου ιδιοκτήτη, καθώς και για συνέργεια στις δύο ανθρωποκτονίες της 5ης Οκτωβρίου. Η εισαγγελική πρόταση του αποδίδει υποστηρικτικό ρόλο στις ενέργειες του φερόμενου ως φυσικού αυτουργού πριν και κατά την τέλεση των πράξεων.

Ο ανιψιός, ο φίλος και ο εργοδότης

Ιδιαίτερα βαρύ είναι το κατηγορητήριο για το οποίο προτείνεται να παραπεμφθεί και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Η Εισαγγελέας προτείνει να δικαστεί για ηθική αυτουργία στην απόπειρα ανθρωποκτονίας της 7ης Σεπτεμβρίου, για ηθική αυτουργία σε δεύτερη απόπειρα σε βάρος του ίδιου θύματος, αλλά και για ηθική αυτουργία στην διπλή δολοφονία.

Αντίστοιχα σοβαρές κατηγορίες προτείνεται να αντιμετωπίσει και ο στενός του φίλος, επιχειρηματίας από την Αθήνα. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, προτείνεται η παραπομπή του για ηθική αυτουργία στις απόπειρες ανθρωποκτονίας, καθώς και στο διπλό φονικό της 5ης Οκτωβρίου.

Ο πέμπτος προσωρινά κρατούμενος, προτείνεται να παραπεμφθεί για συνέργεια στις δύο ανθρωποκτονίες. Η εισαγγελική πρόταση εξετάζει τη συνδρομή που φέρεται να παρείχε στην προετοιμασία και στην εκτέλεση του σχεδίου, καθώς και τις κινήσεις και τις μετακινήσεις των εμπλεκομένων πριν και μετά το έγκλημα.

Τι προτείνεται για τους δύο μη προφυλακισμένους

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται δύο ακόμη πρόσωπα, που δεν είναι προσωρινά κρατούμενοι και είχαν βρεθεί αντιμέτωποι με την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία.

Η συγκεκριμένη κατηγορία συνδεόταν με όσα φέρονται να συνέβησαν μετά το διπλό φονικό και με τις μετακινήσεις που ακολούθησαν.

Μετά, την αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού, η Εισαγγελέας προτείνει να ασκηθεί κατηγορία σε βάρος της Ε.Κ. και του Κ.Τ. για υπόθαλψη εγκληματία, δηλαδή να παραπεμφθούν και αυτοί στο ακροατήριο για τη συγκεκριμένη πράξη.