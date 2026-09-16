Στο Περιφερειακό Συμβούλιο η μελέτη για το γήπεδο του ΠΑΟΚ

Στην ημερήσια διάταξη του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας μπαίνει το ζήτημα του γηπέδου του ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής (18/9) θα τεθεί προς γνωμοδότηση η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη λειτουργία του ποδοσφαιρικού γηπέδου της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ, αποτελώντας το 17ο θέμα που θα συζητηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο πρότζεκτ της Νέας Τούμπας κατά την ομιλία του στο Βελλίδειο, στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα συνδράμει, προκειμένου οι εργασίες για το νέο γήπεδο του Δικεφάλου να αρχίσουν το καλοκαίρι του 2027.

Η σχετική αναφορά στην ημερήσια διάταξη:

«Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της υφιστάμενης μονάδας του έργου με τίτλο: “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΗΣ ΠΑΕ ΠΑΟΚ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥΜΠΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”, Δήμου Θεσσαλονίκης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης. (ΠΕΤ: 2504008414). (Αρ. Πρωτ.: 2758/27-8-2026)

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσσαλονίκης».