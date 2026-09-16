Καιρίδης: Αχρείαστες οι δηλώσεις Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας – Έγιναν υπό την πίεση του σταυρού

Σαφείς αποστάσεις από τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για το επίδομα ανεργίας πήρε ο Δημήτρης Καιρίδης, χαρακτηρίζοντάς τες «αχρείαστες» και συνδέοντας την προσωπική τοποθέτηση που έκανε ο Παύλος Μαρινάκης με την «πίεση του σταυρού» ενόψει της καθόδου του στις επόμενες εκλογές. Την ίδια ώρα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ επιχείρησε να κλείσει κατηγορηματικά τη συζήτηση: «Ζήτημα επιδόματος ανεργίας δεν υπάρχει».

Ο Δημήτρης Καιρίδης, μιλώντας την Τετάρτη (16.09.2026) στα Παραπολιτικά 90,1, ξεκαθάρισε ότι το επίδομα ανεργίας δεν βρίσκεται υπό αμφισβήτηση από τη ΝΔ, ενώ για τον Παύλο Μαρινάκη σημείωσε ότι «εκ του αποτελέσματος» οι επίμαχες δηλώσεις του ήταν «αχρείαστες». Παράλληλα, απέδωσε τη δημόσια διατύπωση της προσωπικής του άποψης και στη νέα πολιτική συνθήκη που δημιουργεί η επικείμενη κάθοδός του με σταυρό προτίμησης.

«Ζήτημα επιδόματος ανεργίας δεν υπάρχει, το είπε η αρμόδια υπουργός. Θα το κλείσει το θέμα, θα το σφραγίσει», ανέφερε αρχικά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ.

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε εάν αυτό ισχύει και για τα επόμενα χρόνια, ήταν κατηγορηματικός: «Αυτό ισχύει και για τα επόμενα χρόνια».

Όπως εξήγησε, πρόκειται για «ανταποδοτικό επίδομα, όχι προνοιακό», το οποίο προέρχεται από τις κρατήσεις των εργαζομένων.

Καιρίδης για δηλώσεις Μαρινάκη: «Εκ του αποτελέσματος ήταν αχρείαστες»

Η σαφέστερη διαφοροποίηση ήρθε όταν ο Δημήτρης Καιρίδης ρωτήθηκε εάν έπρεπε ο Παύλος Μαρινάκης να ανοίξει δημοσίως τη συγκεκριμένη συζήτηση.

«Εκ του αποτελέσματος νομίζω ότι ήταν αχρείαστες», απάντησε.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι κανένα ζήτημα δεν πρέπει να θεωρείται «ταμπού», έθεσε όμως ως προϋπόθεση οποιαδήποτε σχετική συζήτηση να ανοίγει οργανωμένα και με συγκεκριμένο πλαίσιο.

«Τίποτα δεν είναι ταμπού. Απλώς η συζήτηση, όταν γίνει, αν γίνει και εφόσον γίνει, η οποιαδήποτε συζήτηση για το οποιοδήποτε θέμα, θα πρέπει να γίνεται οργανωμένα, θα πρέπει να γίνεται συγκροτημένα για να μην αυτοϋπονομεύεται», είπε.

Και πρόσθεσε μία κρίσιμη παράμετρο: «Ο Παύλος έχει την ιδιότητα του κυβερνητικού εκπροσώπου, υπάρχει αυτό το ζήτημα».

Η «πίεση του σταυρού» και ο «βαρύς ρόλος» Μαρινάκη

Ο Δημήτρης Καιρίδης φρόντισε, πάντως, να ισορροπήσει την κριτική του με θετική αναφορά στην έως τώρα παρουσία του κυβερνητικού εκπροσώπου.

«Η αλήθεια είναι ότι ο Παύλος, σε αυτά τα τρία χρόνια, έχει υπάρξει άψογος στα καθήκοντά του», είπε.

Αμέσως μετά, όμως, ήρθε η πολιτική αιχμή: «Τώρα ότι κάποια στιγμή, υπό την πίεση και του σταυρού και της αυτονόμησής του, καθώς θα κατέβει πλέον, εξέφρασε και μια προσωπική άποψη, δεν νομίζω ότι είναι το μείζον».

Κατά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, ο θόρυβος που προκλήθηκε συνδέεται ακριβώς με τη θεσμική θέση του Παύλου Μαρινάκη και με το γεγονός ότι μια προσωπική άποψη εκφράστηκε από τον άνθρωπο που έχει αναλάβει να μεταφέρει δημοσίως την κυβερνητική γραμμή.

«Έγινε η παρεξήγηση ακριβώς επειδή έχει αυτόν τον βαρύ ρόλο», σημείωσε.

Η ατάκα για Γεωργιάδη: «Ανοίγει τα φτερά του και προστατεύει τους πάντες»

Ο Δημήτρης Καιρίδης σχολίασε και τη στάση του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει ενδιαφέρουσα την πρόταση Μαρινάκη.

«Ο Άδωνις έχει αυτή την τάση να ανοίγει τα φτερά του και να προστατεύει τους πάντες και είναι προς τιμήν του αυτό», είπε, προσθέτοντας ότι ο υπουργός Υγείας «βγαίνει πάντοτε στα δύσκολα».