Φοιτητές έστησαν σκηνές έξω από το ΥΠΟΙΚ: Ζητούν πλαφόν στα ενοίκια και αύξηση του στεγαστικού επιδόματος – Δείτε εικόνες

Σκηνές έστησαν φοιτητές έξω από το υπουργείο Οικονομικών, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το πρόβλημα της φοιτητικής στέγασης και το αυξημένο κόστος διαβίωσης.

Οι φοιτητές επισημαίνουν ότι οι διαθέσιμες φοιτητικές εστίες καλύπτουν μόλις το 4,8% των στεγαστικών αναγκών πανελλαδικά, ενώ στην Αθήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν, τα διαθέσιμα δωμάτια έχουν μειωθεί κατά τουλάχιστον 800 τα τελευταία έξι χρόνια.

Παράλληλα, σημειώνουν ότι έξι από τα εννέα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της πρωτεύουσας δεν διαθέτουν φοιτητικές εστίες.

Επιπλέον ζητούν αύξηση του στεγαστικού επιδόματος στα 500 ευρώ μηνιαίως, διεύρυνση των δικαιούχων του μέτρου, επιβολή πλαφόν στα ενοίκια και παρεμβάσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Οι φοιτητές αναμένεται να συμμετάσχουν και στην προγραμματισμένη κινητοποίηση έξω από τη Βουλή μαζί με δημοσίους υπαλλήλους, με αφορμή τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση.

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