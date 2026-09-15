Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Νόμιμο το sms του υπουργείου Υποδομών πριν την έξοδο της 28ης Οκτωβρίου

Η επεξεργασία που έγινε από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (sms) πριν την μαζική έξοδο της 28ης Οκτωβρίου 2025 στους συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας, σύμφωνα με απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήταν νόμιμη και σύμφωνη με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Αναλυτικότερα, στην Αρχή είχαν κατατεθεί 83 καταγγελίες κατά του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αναφορικά με τη αποστολή σύντομου ηλεκτρονικού μηνύματος (sms) εκ μέρους του εν λόγω υπουργείου πριν την έξοδο της 28ης Οκτωβρίου 2025, το οποίο ανέγραφε: «ΤΟ ΠΕΡΣΙΝΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΤΗΣ 28ΗΣ 14 ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΧΑΣΑΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟ. ΑΝ ΑΓΑΠΑΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΟΥ, ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ».

🛣️Την περσινή χρονιά, στο αντίστοιχο τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου, 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο.



«Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στον δρόμο».



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Οι 88 πολίτες διαμαρτυρήθηκαν για τη λήψη του μηνύματος χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση / συγκατάθεσή τους και ζήτησαν από την Αρχή να διερευνήσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας, ενώ ορισμένοι κάποιοι επεσήμαναν ότι, καθώς δεν διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης, δεν τους αφορούσε το μήνυμα.

Η Αρχή αφού μελέτησε τα στοιχεία και κάλεσε τα μέρη σε ακρόαση και Σύμφωνα με την απόφαση:

«Προκύπτει ότι το ΥΥΜ λαμβάνοντας υπόψη την Εθνική Εορτή της 28ης Οκτωβρίου 2025 και τα στατιστικά στοιχεία παρελθόντων ετών περί αυξήσεων των θανατηφόρων τροχαίων κατά τις εξόδους των εκδρομέων τις περιόδους των εθνικών αργιών, έκρινε αναγκαία την ανάληψη δράσης για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των οδηγών για την οδική ασφάλεια.

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, απευθύνθηκε θεσμικά στην Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας, αποστέλλοντας επιστολή του αναπληρωτή υπουργού ΥΥΜ προς τον πρόεδρο της Ένωσης Εταιρειών Κινητής τηλεφωνίας, με την οποία ζητήθηκε, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Ελληνικού Δημοσίου, να διερευνηθεί η τεχνική δυνατότητα μαζικής αποστολής προς το σύνολο των πολιτών ενός σύντομου μηνύματος με περιεχόμενο που να προάγει την οδική ασφάλεια και την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε από τους παρόχους της κινητής τηλεφωνίας δωρεάν προς το σύνολο των συνδρομητών κάθε εταιρείας στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης με δικές τους υποδομές, σύμφωνα με τα τηρούμενα από αυτούς αρχεία και συστήματα, χωρίς μεταβίβαση δεδομένων προς το υπουργείο».

Και συνεχίζει η Αρχή: «Η συγκεκριμένη επεξεργασία είναι σύμφωνη με τις αρχές της νομιμότητας επεξεργασίας του άρθρου 5 παρ. 1 του ΓΚΠΔ., διότι ήταν αναγκαία για την άμεση ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού πολιτών, κατάλληλη, δεδομένου ότι πρόκειται για ήπιο και άμεσο μέσο υπενθύμισης κινδύνου πριν από μία περίοδο αυξημένης κινητικότητας στο οδικό δίκτυο, χωρίς να επιβάλει υποχρεώσεις ή περιορισμούς στους πολίτες ή να θίγει υπέρμετρα τα προσωπικά δικαιώματα και ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων, και σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας και ελαχιστοποίησης της επεξεργασίας που απαιτεί ο ΓΚΠΔ, εφόσον έγινε εφάπαξ ενημέρωση των πολιτών με μήνυμα σύντομου περιεχομένου, χωρίς το Υπουργείο να λάβει γνώση ή να αποκτήσει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα πολιτών.

Περαιτέρω η νομική βάση της συγκεκριμένης επεξεργασίας ήταν η προαγωγή και προάσπιση της οδικής ασφάλειας, ήτοι σκοπός δημοσίου συμφέροντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 6 παρ.1 στοιχ. ε’ του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ. 3 ΓΚΠΔ, καθόσον στο άρθρο 1 παρ. 1 στοιχείο ε’ του Π.Δ/τος 123/2017 προβλέπεται μεταξύ άλλων ως αποστολή του ΥΥΜ η χάραξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης εθνικής πολιτικής για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και της ασφαλούς μετακίνησης, μέσα από συντονισμένες δράσεις και παρεμβάσεις ευρείας κλίμακας.

Επιπρόσθετα, η υλοποίηση της αποστολής του μηνύματος από τους εκτελούντες την επεξεργασία παρόχους κινητής τηλεφωνίας πραγματοποιήθηκε νομίμως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου άρθρο 25 παρ. 1 στοιχ. α’ του ν. 4624/2019, το οποίο επιτρέπει σε ιδιωτικούς φορείς να επεξεργάζονται δεδομένα για σκοπό διαφορετικό από εκείνον της αρχικής συλλογής, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την αποτροπή απειλών κατά της δημόσιας ασφάλειας κατόπιν αιτήματος δημόσιου φορέα, όπως στην κρινόμενη περίπτωση».

Ακόμη, η Αρχή αναφέρει:

«Η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων, τα οποία στην Ελλάδα αποτελούν μια αληθινή μάστιγα, με τεράστιο ανθρώπινο, κοινωνικό και οικονομικό κόστος, συνιστά αναμφίβολα μια διάσταση του κρατικού καθήκοντος προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά το άρθρο 25§1 εδ. β’ Συντ.. Συναφώς, η προκείμενη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, βρίσκει μια αυτοτελή νομική βάση στο άρθρο 6 παρ.§1 περ. ε’ του ΓΚΠΔ, ως εκπλήρωση δημόσιας εξουσίας. Εν όψει της τυπολογίας των συγκεκριμένων δεδομένων, της του συγκεκριμένου μέσου εν συγκρίσει προς άλλες εναλλακτικές λύσεις, της λαμβάνοντας υπόψη τον έκτακτο χαρακτήρα της πρωτοβουλίας αυτής του ΥΥΜ, λόγω δυστυχημάτων σε περιόδους μαζικής εξόδου, όπως το τριήμερο της 28Οκτωβρίου, καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον και κατά την άσκηση σπουδαιότητας του επιδιωκόμενου σκοπού, της αποτελεσματικότητας της επιλογής ελάχιστης όχλησης που αυτό συνεπάγεται για το υποκείμενο των δεδομένων, και της στατιστικά αποδεδειγμένης αύξησης των τροχαίων ατυχημάτων και ης η αποστολή των εν λόγω SMS δεν θέτει ζητήματα από την άποψη του σεβασμού της αρχής της αναλογικότητας.

Δικαιολογημένη παρίσταται και η απεύθυνση των στους οδηγούς, αφού στον τομέα της οδικής ασφάλειας είναι αναγκαία η μηνυμάτων αυτών σε όλους τους συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας και όχι μόνο ευαισθητοποίηση όλης της κοινωνίας».

Τελικά, η Αρχή έκρινε ότι η επεξεργασία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με την αποστολή του σύντομου ηλεκτρονικού μηνύματος (sms) πριν την 28η Οκτωβρίου 2025 στους συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας είναι νόμιμη και σύμφωνη με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ.

Πηγή: enikos.gr