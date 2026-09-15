Πάτρα: Αύριο η κηδεία του 31χρονου καμεραμάν του Ionian TV που σκοτώθηκε σε τροχαίο – Η οικογένεια δώρισε τα όργανά του

Αύριο, Τετάρτη, στις 11 το πρωί, θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αναλήψεως Ψαροφαΐου Πατρών η κηδεία του 31χρονου Γιώργου Τριανταφυλλόπουλου που σκοτώθηκε σε τροχαίο. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Κοιμητήριο Αγίου Μηνά Λεύκας.

Η οικογένεια, οι συγγενείς και οι οικείοι του θα τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία, ενώ αντί στεφάνων παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το έργο του Ιδρύματος «Η Φλόγα».

Το δυστύχημα στο οποίο έχασε τη ζωή του ο 31χρονος σημειώθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου στην Ακτή Δυμαίων, στο ύψος της οδού Ανθείας, όταν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, προσέκρουσε σε πινακίδα της Τροχαίας και βρέθηκε στο οδόστρωμα βαριά τραυματισμένος.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν άμεσα στο σημείο και ξεκίνησαν ΚΑΡΠΑ, πριν τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο «Αγιος Ανδρέα». Ο 31χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύτηκε διασωληνωμένος στη ΜΕΘ σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο Γιώργος Τριανταφυλλόπουλος δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά το.

Χθες Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026, η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» ανακοίνωσε με βαθιά αίσθηση ευθύνης και σεβασμού την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψης οργάνων, η οποία διενεργήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 13ης Σεπτεμβρίου 2026.

Όπως ανακοίνωσε η Διοίκηση του Νοσοκομείου, η δωρεά αυτή κατέστη δυνατή χάρη στη γενναία, αλτρουιστική και ανιδιοτελή απόφαση της οικογένειας ενός 31χρονου ασθενούς, ο οποίος νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του νοσοκομείου μας και διαγνώστηκε με εγκεφαλικό θάνατο. Παρά τη βαθιά τους οδύνη, οι οικείοι του επέλεξαν να προσφέρουν μια νέα ευκαιρία και ελπίδα ζωής σε συνανθρώπους μας.