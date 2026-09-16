Χανιά: Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει στη ΜΕΘ το 17 ημερών βρέφος – Το ιστορικό κακοποίησης της 18χρονης μητέρας

Στη ΜΕΘ Νεογνών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου στο Ηράκλειο δίνει μάχη το 17 ημερών βρέφος από τα Χανιά, με τις σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η 18χρονη μητέρα στη χθεσινή απολογία της, ομολόγησε ότι χτύπησε το αγοράκι με αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό του.

Η 18χρονη μητέρα πήρε προθεσμία για να απολογηθεί εκ νέου την Πέμπτη (17/09) στις 11 το πρωί. Αρχικά, η 18χρονη υποστήριξε πως το βρέφος της τραυματίστηκε σοβαρά μετά την πτώση του από τα χέρια της, μέσα στο σπίτι τους στα Χανιά. Η νεαρή ομολόγησε πως με τα χέρια της χτύπησε τα μάγουλα του παιδιού της, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαρύτητα.

Το παιδί συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Βενιζέλειου Nοσοκομείου Ηρακλείου με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και αιμάτωμα στον εγκέφαλο ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews εξετάζεται από τους γιατρούς η μεταφορά του βρέφους σε Νοσοκομείο των Αθηνών.

«Χαμόγελο του Παιδιού»: Θύμα κακοποίησης από 4 ετών η μητέρα

Λεπτομέρειες για το ιστορικό της 18χρονης μητέρας φέρνει στο φως το «Χαμόγελο του Παιδιού». Με ανακοίνωσή του την Τρίτη, το «Χαμόγελο του Παιδιού» αποκαλύπτει πως ήδη από την ηλικία των τεσσάρων ετών, η σήμερα 18χρονη μητέρα στα Χανιά, είχε βρεθεί στο επίκεντρο αναφορών για κακοποίηση.

Μάλιστα, δίνει το ιστορικό των παρεμβάσεών του και θέτει εκ νέου στο προσκήνιο το κρίσιμο ζήτημα της συνέχειας και της αποτελεσματικότητας της προστασίας των παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Όπως αναφέρει:

«Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων που αναφέρουν τη νοσηλεία βρέφους 17 ημερών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, ”Το Χαμόγελο του Παιδιού” ενημερώνει, αναφορικά με τη 18χρονη μητέρα που έχει συλληφθεί, ότι:

-Το 2013, ο Οργανισμός είχε λάβει ανώνυμη αναφορά στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, σύμφωνα με την οποία ένα 4χρονο κοριτσάκι, η σημερινή 18χρονη μητέρα, υφίστατο σωματική κακοποίηση από τους γονείς του. Η αναφορά αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα κρίσιμη και προωθήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία.

Όπως επανειλημμένα έχει τονιστεί, ”Το Χαμόγελο του Παιδιού” δεν έχει ενημέρωση για την πορεία των αναφορών που διαβιβάζει στις αρμόδιες Αρχές.

-Το 2022, ζητήθηκε από τον Οργανισμό να μεταφέρει ένα 14χρονο κορίτσι, τη σημερινή 18χρονη μητέρα, από το Νοσοκομείο όπου φιλοξενείτο κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε άλλο Νοσοκομείο, για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.

Και σε αυτή την περίπτωση, δεν ζητήθηκε η συνδρομή του Οργανισμού ούτε υπήρξε ενημέρωσή του σχετικά με τους λόγους παραμονής της 14χρονης στο Νοσοκομείο.

-Σήμερα, κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056, κατόπιν ενημέρωσής τους από τα δημοσιεύματα, επικοινώνησαν με την Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, καθώς και με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ενημερώνοντας για τις υπηρεσίες που θέτει στη διάθεσή τους ο Οργανισμός, με στόχο την υποστήριξη τόσο του βρέφους όσο και της 18χρονης μητέρας του.

Μέσα και από αυτή την υπόθεση, για πολλοστή φορά, αναδεικνύεται η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προστασίας των παιδιών που βρίσκονται εκτεθειμένα και ουσιαστικά απροστάτευτα απέναντι στη βία. Παιδιά που, μη λαμβάνοντας τη φροντίδα και την υποστήριξη που έχουν ανάγκη και που η Πολιτεία οφείλει να τους παρέχει, συχνά συνεχίζουν τον ίδιο κύκλο βίας.