Eπιδικάστηκε συμβολική αποζημίωση 1 ευρώ στην Κιμ Καρντάσιαν για τη ληστεία κοσμημάτων στο Παρίσι

Στην Αμερικανίδα τηλεπερσόνα και επιχειρηματία Κιμ Καρντάσιαν επιδικάστηκε σήμερα συμβολική αποζημίωση 1 ευρώ από τους ληστές που το 2016 την ακινητοποίησαν υπό την απειλή όπλου σε ξενοδοχείο του Παρισιού και της άρπαξαν κοσμήματα – μεταξύ αυτών το δαχτυλίδι των αρραβώνων της, αξίας 4 εκατομμυρίων δολαρίων -, όπως έγινε γνωστό από δικηγόρο.

Η Καρντάσιαν, η οποία είχε καταθέσει ότι φοβήθηκε πως θα την σκότωναν, επεδίωξε αυτή την συμβολική αποζημίωση από ορισμένους εκ των καταδικασθέντων τον Μάιο του 2025 για τη ληστεία, σύμφωνα με τον δικηγόρο του ρεσεψιονίστ του ξενοδοχείου, ο οποίος ήταν επίσης ενάγων στην υπόθεση.

Οι δράστες, ευρέως γνωστοί στη Γαλλία ως «παππούδες ληστές» λόγω της ηλικίας τους, φορούσαν κουκούλες και ήταν μεταμφιεσμένοι σε αστυνομικούς. Η ληστεία στο ξενοδοχείο του Παρισιού είχε χαρακτηριστεί τότε ως η μεγαλύτερη στη Γαλλία εδώ και 20 χρόνια. Τα περισσότερα κοσμήματα δεν βρέθηκαν ποτέ, συμπεριλαμβανομένου του πανάκριβου δαχτυλιδιού που είχε χαρίσει στην Κιμ Καρντάσιαν ο τότε σύζυγός της, ο ράπερ Κάνιε Γουέστ (πλέον γνωστός ως Γε).

Στον ρεσεψιονίστ του ξενοδοχείου, ο οποίος είχε αξιώσει αποζημίωση 500.000 ευρώ, επιδικάστηκαν περίπου 110.000 ευρώ, σύμφωνα με τον δικηγόρο του.

A Paris court awards Kim Kardashian 1 euro after her 2016 robbery https://t.co/ehRIP5ONZT September 15, 2026

Πηγή: protothema.gr