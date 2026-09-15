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Η Άννα Βίσση στη λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Δεν θα ξεχάσω τη φωνή του

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Στη λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη βρέθηκε η Άννα Βίσση, δηλώνοντας πως δεν θα ξεχάσει τη φωνή του εκλιπόντος καλλιτέχνη.

Η τραγουδίστρια έφτασε το βράδυ της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όπου είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου για να αποτίσει φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη, που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια από ανακοπή.

Η κάμερα της ΕΡΤ κατέγραψε την Άννα Βίσση κατά την έξοδό της από την εκκλησία, με την ίδια να δέχεται ερώτηση από δημοσιογράφο σχετικά με «μία στιγμή που δεν θα ξεχάσει ποτέ από τον Γιώργο Μαζωνάκη» με την ίδια να απαντάει «τη φωνή του».

Δείτε το βίντεο στο 02:33

Από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής, θαυμαστές του τραγουδιστή έφτασαν από διαφορετικές πόλεις και περιοχές της χώρας, στην Αγία Τριάδα Νίκαιας, ακόμη και με πούλμαν, προκειμένου να τον αποχαιρετίσουν και να τιμήσουν τη μνήμη του. Η λαϊκή αγρυπνία ξεκίνησε μετά τις 20:00 και συνεχίστηκε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Στην εκκλησία βρέθηκαν και αρκετοί καλλιτέχνες, πολλοί από τους οποίους είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Γιώργο Μαζωνάκη και διατηρούσαν στενή σχέση μαζί του. Ανάμεσά τους ήταν η Άννα Βίσση, ο Πάνος Μουζουράκης και η Άντζελα Δημητρίου με την κόρη της, Όλγα Κιουρτσάκη.

Τον τραγουδιστή τίμησαν επίσης με την παρουσία τους η Έλλη Κοκκίνου, ο Λάκης Λαζόπουλος, ο Πέτρος Ιακωβίδης, ο Γιώργος Σαμπάνης και η Ζέτα Δούκα. Στην εκκλησία βρέθηκαν ακόμη, ο Χρήστος Χωμενίδης, η Σάσα Σταμάτη, η Έλενα Χριστοπούλου και η Βασιλική Ρούσσου.

Άννα Βίσση Γιώργος Μαζωνάκης

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