Μάτι: Αναβλήθηκε η δίκη για την προσφυγή τριών καταδικασθέντων που ζητούν να τους αναγνωριστούν ελαφρυντικά – Έντονη η αντίδραση των συγγενών θυμάτων

Για τις 29 Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη για την προσφυγή που κατέθεσαν τρεις καταδικασθέντες για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, οι οποίοι ζητούν να τους αναγνωριστούν ελαφρυντικά.

Ο τότε αρχηγός και ο τότε υπαρχηγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και ο τότε γενικός γραμματέας της Πολιτικής Προστασίας, έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι σε έως και 340 χρόνια, με εκτιτέα ποινή τα πέντε χρόνια, ωστόσο διεκδικούν να τους αναγνωριστούν ελαφρυντικά.

Σημειώνεται ότι εάν το Εφετείο κάνει το αίτημα τους δεκτό, η ποινή τους δεν αποκλείεται να μειωθεί και να αποφυλακιστούν νωρίτερα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι συνήγοροι των καταδικασθέντων προέβαλαν την Τετάρτη (16/9) την επιχειρηματολογία τους για τον σύννομο βίο των εντολέων τους, σε μια δίκη η οποία έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση του Συλλόγου Θανόντων και Εγκαυματιών για την τραγωδία στο Μάτι. Σε ανακοίνωσή τους οι εκπρόσωποι του συλλόγου υποστηρίζουν πως δεν μπορεί να γίνεται συζήτηση για ελαφρυντικά, ενώ η ενοχή των τριών προσώπων έχει κριθεί αμετάκλητα κι ενώ αποδεικνύεται πως με τις πράξεις και παραλείψεις τους οι καταδικασθέντες προκάλεσαν θανάτους και μόνιμες σωματικές βλάβες.

Η απόφαση για τη δίκη αναμένεται στις 29 Σεπτεμβρίου, καθώς διακόπηκε προκειμένου η εισαγγελέας να μελετήσει τα επιχειρήματα.