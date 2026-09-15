MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τρόμος σε πτήση Boeing 737 στο Ιράν: Το εσωτερικό του αεροπλάνου άρχισε να διαλύεται μετά από βλάβη – Δείτε βίντεο

Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ένα τρομακτικό περιστατικό βίωσαν επιβάτες της πτήσης Boeing 737 της Sepehran Airlines, καθώς το εσωτερικό του αεροπλάνου άρχισε να διαλύεται μετά από βλάβη που προκλήθηκε κατά την απογείωση από τη πόλη Μασχάντ, στο Ιράν.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το αεροσκάφος αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Μασχάντ. Το αεροπλάνο κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω μιας βλάβης στον κινητήρα, η οποία φέρεται να προκλήθηκε μετά από ζημιά στον τροχό.

Βίντεο από το εσωτερικό του αεροσκάφους αποτυπώνουν τις σκηνές πανικού που επικράτησαν λίγο μετά την απογείωση. Κομμάτια από το ταβάνι του αεροπλάνου φαίνονται να ξεκολλάνε και να πέφτουν πάνω στους επιβάτες. Επιπλέον, άνοιξαν τα ντουλάπια, όπου βρίσκονται οι αποσκευές. Εκκωφαντικός είναι ο θόρυβος από τις κραυγές αγωνίας των επιβατών.

Το Boeing 737 της Sepehran Airlines ξεκίνησε με προορισμό το Κερμάνσαχ, ωστόσο επέστρεψε με ασφάλεια στην Μασχάντ.

Ιράν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Αρνείται τα πάντα η γιατρός για τον θάνατο του Μαζωνάκη: “Δεν υπήρχε δόλος, έκανα όσα προβλέπει η επιστήμη μου”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Έμεινε ελεύθερος και έκλεισε στον Παναιτωλικό ο Θυμιάνης

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Γιώργος Τσαλίκης για Αφροδίτη Μάνου: Ο σεβασμός στον νεκρό είναι μια αρχαία πανανθρώπινη αξία που προφανώς δεν έχετε

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Διπλή τραγωδία στο Λος Άντζελες: Tρεις νεκροί σε συντριβή ελικοπτέρου τηλεοπτικού σταθμού κοντά σε σημείο πολύνεκρου τροχαίου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Αναστασιάδης: Έγιναν μεγάλες ανακατατάξεις στον ΠΑΟΚ, ο κόσμος να είναι όπως στον αγώνα με τον Άρη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 40 λεπτά πριν

Πιερρακάκης για τις τιμές στα καύσιμα: Έχουμε κρατήσει δημοσιονομικές εφεδρείες για να έχουμε επιλογές όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν