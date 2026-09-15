Αναστασιάδης: Έγιναν μεγάλες ανακατατάξεις στον ΠΑΟΚ, ο κόσμος να είναι όπως στον αγώνα με τον Άρη

Ο Άγγελος Αναστασιάδης μίλησε στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ τόσο για τις δυνατότητες της Εθνικής όσο και για το μέλλον του ΠΑΟΚ μετά τις ανακατατάξεις που έγιναν το καλοκαίρι.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στους εκπροσώπους του Τύπου:

«Είμαι στο ποδόσφαιρο από την Εθνική ερασιτεχνών, νέων, ελπίδων, ανδρών. Έχω περάσει από όλα τα στάδια. Το ποδόσφαιρο έχει και τα πάνω του και τα κάτω του. Τελευταία πενταετία μετά και την έλευση του VAR, πρέπει να το πούμε αυτό ότι έβαλε πολύ το… χεράκι του Ιβάν Σαββίδης. Ο πρώτος ο οποίος το ζήτησε και έγινε πραγματικότητα και να τον ευχαριστήσουμε γι’ αυτό, όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Γίνεται ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και στη Β Εθνική. Τα τελευταία πέντε χρόνια κανένας δεν γνωρίζει τον πρωταθλητή, όπως τον γνωρίζαμε το Νοέμβρη και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για το κόσμο να βλέπει ένα δίκαιο πρωτάθλημα και ένα ανταγωνιστικό το οποίο θα φέρει και περισσότερο κόσμο στο γήπεδο».

Για το αν είναι η πιο ταλαντούχα φουρνιά: «Ναι πιστεύω ότι όχι αυτή η φουρνιά και η προηγούμενη φουρνιά πιστεύω ότι έγινε μια πολύ μεγάλη και καλή προσπάθεια από τα παιδιά και από τον προπονητή. Είναι μια ευκαιρία αυτή η φουρνιά η καλή φουρνιά γιατί εκτός του ότι είναι καλοί ποδοσφαιριστές είναι και πολύ καλά παιδιά τα περισσότερα τα γνωρίζω. Παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα ανταγωνιστικές ομάδες και πιστεύω ότι και ο Ιβάν (σ.σ. Γιοβάνοβιτς) έχει τα κατάλληλα εργαλεία του ώστε να μας δώσει μια χαρά».

Τι εύχεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο για τον επόμενο αιώνα: «Τι εύχομαι; Εγώ εύχομαι για την επόμενη μέρα. Εγώ περιμένω τον επόμενο αιώνα ότι δεν θα ζω. Αυτό που περιμένω είναι να γίνουν και οι ομάδες οι μικρότερες ομάδες, να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Ώστε να γίνει ακόμα πιο ανταγωνιστικό το πρόγραμμα. Αυτό γίνεται σε όλα τα πρωταθλήματα. Τα μεγάλα πρωταθλήματα, όχι σε όλα. Και ελπίζω να γίνει και σε εμάς».

Για τον ΠΑΟΚ: «Είναι μια χρονιά στην οποία έγιναν μεγάλες ανακατατάξεις. Χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται υπομονή και από τον κόσμο. Και πιστεύω ότι αν ο κόσμος είναι όπως ήταν στο τελευταίο ματς με τον Άρη, μένει κοντά στην ομάδα από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό. Έτσι τον θέλει η ομάδα. Έτσι πρέπει να είναι. Χωρίς φασαρίες. Ούτως ώστε να μπορέσει και να βρει τα πατήματά της. Είμαστε μεγάλη ομάδα. Έχουμε έναν πρόεδρο ο οποίος αγαπάει και βοηθάει την ομάδα από όλες τις πλευρές. Εμείς είμαστε εκεί. Και πιστεύω ότι αν θα είναι και ο κόσμος κοντά, γιατί το πρόβλημα του ΠΑΟΚ, όπως ξέρετε, χρόνια είναι ο ίδιος ο ΠΑΟΚ, δεν έχει να φοβηθεί κανέναν από κανένα και τίποτε. Και πιστεύω, το ξαναλέω, ότι εάν όλοι μαζί δώσουμε και το χρόνο και έχουμε και υπομονή, τότε πιστεύω ότι θα είναι όλα καλά».

Πηγή: metrosport.gr