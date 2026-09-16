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Σταύρος Νικολαΐδης για Αφροδίτη Μάνου: Τόσοι καλλιτέχνες του έντεχνου μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για τον Μαζωνάκη, εσείς σε ποια γενιά ανήκετε;

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THESTIVAL TEAM

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Θέση για την πρόσφατη δήλωση της Αφροδίτης Μάνου πως «δεν γνωρίζει τον Γιώργο Μαζωνάκη και το έργο του» και για την κριτική που άσκησε στον τρόπο που ο κόσμος επέλεξε να τον τιμήσει μετά τον θάνατό του πήρε ο Σταύρος Νικολαΐδης.

Ο ηθοποιός, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, έκανε ανάρτηση στο Instagram τονίζοντας πως πολλοί άνθρωποι που εκπροσωπούν το έντεχνο τραγούδι, αποθέωσαν τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο καθένας με τον τρόπο του, και αναρωτήθηκε σε ποια γενιά καλλιτεχνών αναφέρεται η ίδια.

Ο Σταύρος Νικολαΐδης έγραψε: «Κυρία Μάνου, μουσικά και καλλιτεχνικά σας σέβομαι και σας εκτιμώ αλλά αν τα όνειρα αυτής της γενιάς καλλιτεχνών που εννοείτε, απέχουν τόσο πολύ από την προτίμηση, την αγάπη και την αποδοχή του κόσμου, τότε όχι μόνο καρφί πρέπει να μπει, αλλά και να θαφτεί πιο βαθιά από τον Γιώργο. Αλλά εκ μέρους ποιας γενιάς ακριβώς μιλάτε; Γιατί Νταλάρας, Ξαρχάκος, Γαλάνη, Πρωτοψάλτη, Κραουνάκης, Χαρούλης, Δεληβοριάς, Κότσιρας, Καραπατάκη και τόσοι άλλοι του (κακώς λεγόμενου) έντεχνου μίλησαν με τα καλύτερα λόγια και αφιέρωσαν κάποιο τραγούδι του. Όλοι αυτοί περιλαμβάνουν ηλικίες (και καριέρες) και μεγαλύτερες από σας και μικρότερες από σας. Εσείς σε ποια ακριβώς γενιά καλλιτεχνών ανήκετε;».

Δείτε την ανάρτηση

Σταύρος Νικολαϊδης

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