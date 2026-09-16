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Θάνατος Μαζωνάκη: Ο δικηγόρος των δύο γιατρών θα προσφύγει κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής τους

Intime
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Προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης που εξέδωσε ο ανακριτής της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου εισαγγελέα, κατά των δύο κατηγορούμενων γιατρών, θα καταθέσει άμεσα ο συνήγορος τους Νίκος Αγαπηνός.

Σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Δικηγορική Εταιρεία «Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες» αναφέρεται ότι «μετά την αναμενόμενη εξέλιξη σε σχέση με τη δικονομική μεταχείριση των εντολέων της, Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα, ως απόρροια της παντελώς αναιτιολόγητης αναβάθμισης της κατηγορίας, δημοσιοποιεί ότι θα προσβάλει άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης στο αρμόδιο Συμβούλιο, καθώς θεωρεί ότι έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων της».

Γιώργος Μαζωνάκης

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